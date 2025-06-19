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التعليم والمعرفة

جمال السويدي يوقع أحدث إصداراته في معرض بكين للكتاب

جمال السويدي في جناح الإمارات بالمعرض
20 يونيو 2025 01:01

بكين (وام)

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استضاف معرض بكين الدولي للكتاب 2025، أمس، معالي الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، المشارك ضمن فعاليات المعرض المقام خلال الفترة من 18 إلى 22 يونيو الجاري، حيث جرى توقيع النسخة الإنجليزية من كتاب معاليه «الهوية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة... بين خصوصية الثوابت والقيم وعالمية المعايير»، أحدث مؤلفاته الذي يمثل إضافة نوعية في حقل الدراسات الاستراتيجية والفكر الوطني.
وتوجّه السويدي بالشكر للقائمين على المعرض، مشيداً بالعلاقات الإماراتية - الصينية، التي وصفها بأنها علاقات استراتيجية متينة تستند إلى أسس ثقافية واقتصادية وتاريخية راسخة منذ عام 1984، وتمثل نموذجاً للتعاون البنّاء بين الشرق والشرق الأوسط.
وأوضح السويدي أن الهوية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تشكلت عبر قرون من التاريخ المشترك والثقافة الجامعة لأبناء المنطقة قبل قيام الاتحاد، لكنها ترسّخت بشكل نهائي وواضح بقيام دولة الاتحاد على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وحّد الأرض والشعب تحت راية وطن واحد وهوية وطنية جامعة. 
وقال إن الكتاب يُقدم قراءة تحليلية لتجربة دولة الإمارات في بناء هوية وطنية، تجمع بين الأصالة والحداثة، وتنهض على قيم التسامح والتعايش والتقدم، وأن هذه الهوية ليست جامدة، بل مرنة وقادرة على التفاعل الإيجابي مع تطورات العصر، دون أن تفقد خصوصيتها أو تنصهر في العولمة، لافتاً إلى أن الكتاب محاولة بحثية جادة لإعادة صياغة الشخصية الوطنية الإماراتية، في ضوء تحديات الثورة التكنولوجية والمعلوماتية المتسارعة، ويمثل مساهمة فكرية في النقاش العالمي حول مستقبل الهويات الوطنية في عالم متغير.

جمال السويدي
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