باحثون يطورون لقاحاً تجريبياً ضد الأيدز

أعلن باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، عن تطوير لقاح تجريبي أظهر نتائج واعدة في تحفيز الاستجابة المناعية ضد فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) عند اختباره على الفئران. ويفتح هذا الإنجاز الذي تم نشره في مجلة "Science Translational Medicine" الباب أمام جيل جديد من اللقاحات الفعالة ذات الجرعة الواحدة ضد الأمراض المعدية المختلفة.



ويعتمد اللقاح الجديد على آلية عمل مبتكرة تختلف عن اللقاحات التقليدية، فعند حقنه بجرعة واحدة مصحوبة بمزيج من مساعدات المناعة (adjuvants)، لاحظ العلماء تراكمه في العقد الليمفاوية للفئران لمدة تصل إلى شهر كامل؛ حيث وفرت هذه المدة الزمنية الممتدة للجسم فرصة غير مسبوقة لإنتاج مجموعة متنوعة وغنية من الأجسام المضادة ضد بروتينات فيروس نقص المناعة البشرية، ما يعزز بشكل كبير فعالية الاستجابة المناعية.





والمثير في هذه التقنية أنها تحاكي بشكل دقيق آلية عمل العدوى الطبيعية، حيث تبقى المستضدات (antigens) في العقد الليمفاوية لأسابيع، ما يمكن الجسم من بناء دفاعاته المناعية بشكل متكامل.

وأوضح الدكتور كريستوفر لوف، أحد الباحثين الرئيسيين في الدراسة، أن هذه الخاصية تتيح "تحسين وتطوير الاستجابة المناعية مع مرور الوقت، تماما كما يحدث عند التعرض للعدوى الحقيقية".

ويمكن، وفقاً للباحثين، تطبيق هذا الاكتشاف بشكل واسع؛ إذ تتوافق التقنية الجديدة مع معظم اللقاحات القائمة على البروتين، ما يعني إمكانية استخدامها في تطوير لقاحات أكثر فعالية ضد مجموعة واسعة من الأمراض، بدءاً من الإنفلونزا الموسمية ووصولاً إلى فيروسات كورونا والأوبئة المستقبلية.

كما تطرح هذه التقنية حلاً واعداً لإحدى أكبر التحديات في مجال التطعيم، وهي الحاجة لجرعات متعددة، حيث يمكن أن توفر مناعة قوية بجرعة واحدة فقط.

وعلى الرغم من هذه النتائج الواعدة، يحذر الباحثون من أن الطريق ما يزال طويلا قبل أن يصبح هذا اللقاح متاحاً للبشر، فقد اقتصرت الدراسة الحالية على التجارب المخبرية على الفئران، وما زالت هناك حاجة لمزيد من الأبحاث والاختبارات السريرية للتأكد من سلامة وفعالية اللقاح عند البشر.