السبت 21 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

جناح الإمارات في معرض بكين للكتاب يشهد إقبالاً لافتاً

جناح الإمارات في معرض بكين للكتاب يشهد إقبالاً لافتاً
20 يونيو 2025 11:59

شهد جناح دولة الإمارات في معرض بكين الدولي للكتاب، إقبالاً لافتاً من الزوّار والمهتمين بالأدب والثقافة، ما يعكس دور ومكانة الإمارات كمركز إشعاع ثقافي وعلمي على المستوى الدولي. وتميّز الجناح بتصميم يبرز التراث الإماراتي الأصيل مع لمسات عصرية، جعله نقطة جذب في المعرض، فيما أسهمت الجلسات الحوارية مع الكتاب والمفكرين الإماراتيين، والحلقات النقاشية التي تناولت العلاقات الصينية مع دول الشرق الأوسط في ظل التحولات العالمية، في زيادة الإقبال على الجناح. وتضمنت فعاليات يوم أمس، جلسة رئيسية بعنوان «الرؤية الإماراتية للتسامح والتعايش»، تناولت جهود الإمارات ونموذجها الفريد الذي يؤمن بالتسامح والتعايش، ويقوم على ركائز واضحة تجعلها منارة للسلام العالمي، وأكد المشاركون فيها أن قيم التعايش مستلهمة من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من التسامح نهجاً للدولة. واستعرضت الجلسة الحوارية الثانية، مساعي دولة الإمارات من أجل تعزيز السلام العالمي، وبناء جسور الحوار بين الثقافات والأديان، فيما سلطت جلسة ثالثة بعنوان «رعاية العقول الناشئة أولويات نشر كتب الأطفال في دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية»، الضوء على استراتيجيات الدولة في بناء جيل المستقبل، بمشاركة خبراء تربويين ومبتكرين إماراتيين وصينيين، وتناولت جلسة رابعة استضافها الجناح أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. وناقشت حلقة نقاشية نظمها جناح الإمارات، موضوع «الكتاب العربي بين يدي القارئ الصيني»، بمشاركة نخبة من الناشرين والمترجمين والخبراء الثقافيين من البلدين، بحثوا سبل تعزيز الحضور الأدبي العربي في السوق الصينية وسط حضور كبير من زوّار المعرض. وأعرب عدد من الزوّار، عن إعجابهم بالمحتوى الذي يقدمه الجناح الإماراتي، خاصة الكتب التي تسلط الضوء على تطور الإمارات الثقافي والحضاري، كما أشادوا بالجهود المبذولة لتعزيز التبادل المعرفي بين الإمارات والصين. من جانبه أكد مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، أن المشاركة في معرض بكين تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الحوار الثقافي العالمي، وإبراز دور دولة الإمارات كجسر للتواصل بين الحضارات، لافتاً إلى أن هذه المشاركة تُسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات الثقافية الصينية في مجالات النشر والترجمة، وتوسيع آفاق الشراكة الثقافية مع قارة آسيا، وتقديم صورة شاملة عن الحراك الثقافي الإماراتي. ويُعد معرض بكين الدولي للكتاب 2025 أحد أبرز الأحداث الثقافية في العالم، إذ يستقطب آلاف الناشرين والمفكرين والمثقفين من دول العالم ويعرض إنتاجهم الفكري والأدبي.

أخبار ذات صلة
«تريندز» ينظم ندوة في «بكين للكتاب» حول العلاقات الصينية الشرق أوسطية
تسامح الإمارات يصل إلى بكين
المصدر: وام
جناح الإمارات
بكين
آخر الأخبار
محمد بن راشد يستذكر والده في فصل مؤثر من كتابه "علمتني الحياة"
علوم الدار
محمد بن راشد يستذكر والده في فصل مؤثر من كتابه "علمتني الحياة"
اليوم 15:57
ألمانيا تشهد موجة حر شديدة
علوم الدار
ألمانيا تشهد موجة حر شديدة
اليوم 15:10
«الإمارات للدراجات» يفرض السيطرة الثلاثية على «توب 10» في بلجيكا
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يفرض السيطرة الثلاثية على «توب 10» في بلجيكا
اليوم 15:00
أبوظبي تستضيف جلسة برلمانية «إماراتية - أوروبية» واجتماعاً «خليجياً - أوروبياً» لترسيخ التعاون
علوم الدار
أبوظبي تستضيف جلسة برلمانية «إماراتية - أوروبية» واجتماعاً «خليجياً - أوروبياً» لترسيخ التعاون
اليوم 14:51
«الرجبي» يجدد آمال «المونديال» بالفوز على كوريا
الرياضة
«الرجبي» يجدد آمال «المونديال» بالفوز على كوريا
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©