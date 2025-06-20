وفد سعودي يزور جناح الإمارات في «معرض بكين الدولي للكتاب»

بكين (وام)

زار وفد سعودي رفيع المستوى، ضمن فعاليات معرض بكين الدولي للكتاب 2025، جناح دولة الإمارات في المعرض، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثقافي والمعرفي بين البلدين.

ضم الوفد علي العثمان، نائب سفير المملكة في جمهورية الصين الشعبية، والدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الواصل، الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية، وعدداً من المسؤولين في سفارة المملكة بالصين والمثقفين والناشرين السعوديين، بهدف الاطلاع على أحدث الإصدارات الإماراتية وتبادل الخبرات في مجال صناعة النشر.

وتعرف الوفد من مشرفي الجناح، على أبرز العناوين المعروضة والجهات المشاركة في البيت الإماراتي، والتي تركّز على الأدب والتراث والتنمية المستدامة.

يذكر أن معرض بكين الدولي للكتاب يعد منصة مهمة لتعزيز الحوار الثقافي بين الأمم، وتشارك فيه دول عربية عدة هذا العام.