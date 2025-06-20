مكتبة محمد بن راشد ومسرح دبي الوطني يُجسّدان إرث شكسبير

دبي (الاتحاد)

في إطار التعاون الثقافي بين مكتبة محمد بن راشد ومسرح دبي الوطني، استضافت المكتبة ورشة عمل مميزة بعنوان «عالم شكسبير: أدب وأداء»، قدّمها الفنان القدير جهاد سعد، أحد أعلام المسرح العربي، على مدى يومين، وسط حضور لافت وتفاعل ملحوظ من محبي الأدب والمسرح. وجاءت هذه الفعالية، ضمن سلسلة البرامج النوعية التي تحتضنها المكتبة، لتعزيز المشهد الثقافي والإبداعي في دولة الإمارات.

وخُصص اليوم الأول من الورشة للجانب النظري، حيث استعرض الفنان القدير جهاد سعد، مسيرة الأديب الإنجليزي ويليام شكسبير، أبرز رموز المسرح العالمي وأكثرهم تأثيراً في تاريخ الأدب. وقد تناولت الورشة أبرز أعماله المسرحية التي خلّدها الزمن، وفي مقدمتها «روميو وجولييت». كما تطرقت الورشة إلى تحليل عميق لما يُعرف بـ«الشخصية الشكسبيرية»، التي تتسم بتركيب نفسي معقّد وصراع داخلي عميق، يتجلى في مسرحيات مثل «هاملت» و«مكبث».

وانضم المشاركون في اليوم الثاني، الذي ركز على الجانب العملي، إلى تجربة أداء مسرحي حي، مع تدريبات مباشرة على مشاهد مختارة من أعمال شكسبير، بإشراف الفنان جهاد سعد، ومع تقديم توجيهاته في الإلقاء والتعبير الحركي والصوتي، مما أتاح للحضور الاقتراب أكثر من روح النص المسرحي وتجسيده على خشبة الواقع.

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «تمثّل استضافة هذه الفعاليات جزءاً من التزامنا الراسخ بدعم الحراك الثقافي، وتعزيز مكانة الأدب والفنون في دولة الإمارات، لاسيما في إمارة دبي التي ترسّخ موقعها كمركز إقليمي وعالمي للثقافة والإبداع، عبر مبادرات رائدة تحتفي بالمواهب وتحتضن الحوار الثقافي بين مختلف الشعوب».

من جانبها، أشادت الهنوف محمد، أمين السر في مسرح دبي الوطني، بإسهامات مكتبة محمد بن راشد في دعم الحراك الفني والثقافي، وقالت: «هذه الورشة تمثّل خطوة نوعية في إثراء المشهد المسرحي الإماراتي، بالتعاون مع مكتبة محمد بن راشد، حيث يُرسّخ دور الفن في بناء جسور ثقافية عابرة للزمن واللغة. وقد عكست هذه الورشة ثمرة التعاون الناجح بين المؤسستين».