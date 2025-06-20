تسامح الإمارات يصل إلى بكين

بكين (وام)

«الرؤية الإماراتية للتسامح والتعايش»، جلسة رئيسة نظمها جناح الإمارات، في معرض بكين الدولي للكتاب، تناولت جهود الدولة ونموذجها الفريد، الذي يرسّخ التسامح والتعايش، ويقوم على ركائز واضحة تجعلها منارة للسلام العالمي، وأكد المشاركون خلالها أن قيم التعايش مستلهمة من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي جعل من التسامح نهجاً للدولة.

وشهد جناح الدولة، إقبالاً لافتاً من الزوار والمهتمين بالأدب والثقافة، ما يعكس دور ومكانة الإمارات كمركز إشعاع ثقافي وعلمي على المستوى الدولي.