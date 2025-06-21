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تجارب متعددة الرؤى في معرض «اتجاهات»

جانب من معرض اتجاهات الذي نظمه «الثقافي العربي» في الشارقة (من المصدر)
22 يونيو 2025 01:12

محمد عبدالسميع (الشارقة)

نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة، معرضاً تشكيلياً بعنوان «اتجاهات»، ضم عدداً من الفنانين التشكيليين، هم نصر فودة، زينب علي، أسماء ثابت، هالة بدوان، سناء قبلاوي، ونور أيسم مطر، وافتتح المعرض وسط حضور فني، وشهد جلسة تعقيبية على الأعمال.
تنوعت الأعمال بين الواقعية والانطباعية والسريالية، واستخدم بعض الفنانين اللون باحترافية، فقدمت الفنانة الشابة زينب علي تجربة بديعة فيها الكثير من الانسجام والتناسق اللونية، وركزت أعمال الفنانة أسماء ثابت على التراث وتطريز الثياب المرتبط به، وقدم الفنان نصر فودة تجربة فنية خاصة، هي الرسم بالخشب تدل على حرفية عالية ودقة في صياغة أشكال فنية بلصق طبقات من رقائق الخشب، مثل رأس الفرس ووجه المنوليزا وقافلة من الإبل ورأس الصقر وغيرها، وتعددت أساليب الفنانين الآخرين، بين التجريد والتجريب الذي يخرج عن المألوف بحثاً عن أسلوب جديد.

مشارب مختلفة
وفي الجلسة التعقيبية، قال الفنان خليفة الشيمي، مسؤول النشاط الفني في النادي: «نسعى في النادي الثقافي العربي إلى إتاحة الفرصة للفنانين على مختلف توجهاتهم ومستوياتهم الفنية لتقديم أعمالهم للجمهور، وفي معرض «اتجاهات»، جمعنا بين عدة توجهات لفنانين من مشارب مختلفة، بين فنان أصيل ذو خبرة طويلة يقدم أعماله على الخشب، وبين فنانة شابة تبحث عن أسلوبها الخاص من خلال الخروج عن المألوف وتقديم أعمال سريالية تستدعي التأمل، وأعمال أخرى متعددة الرؤى».

تجارب شبابية
وقال الفنان ضياء الدوش، رئيس الأنشطة الاجتماعية في النادي: «الأعمال المشاركة في المعرض عكست تجارب شبابية، يمكن أن تقدم أشياءً مسكونة بالبحث عن الخصوصية والتميز، ويمكن أن تقدم أشياءً مبهرة في المستقبل، ومن التجارب ما ركز على الاهتمام بالتراب والثقافة الشعبية، ومنها أعمال اتسمت بجودة الألوان والتصاميم وأخرى خرجت عن المألوف ولعبت على تحدي المتفرج واستثارة تفكيره».

 

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