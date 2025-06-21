الأحد 22 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الناشرين الإماراتيين» تشارك في «بكين للكتاب»

مشاركة نوعية لجمعية الناشرين الإماراتيين في بكين الدولي للكتاب (من المصدر)
22 يونيو 2025 01:12

الشارقة (الاتحاد)

ممثَّلةً بنخبة من دور النشر الإماراتية الراسخة والناشئة، تشارك جمعية الناشرين الإماراتيين في معرض بكين الدولي للكتاب 2025، مسلّطةً الضوء على تجربة دولة الإمارات في تطوير صناعة النشر، خاصةً في مجال كتب الأطفال والمحتوى التربوي المبتكر. وتأتي المشاركة في هذا المعرض، الذي يُعَدُّ أكبر منصة لتبادل حقوق النشر في آسيا، وثاني أكبر معرض للكتاب على مستوى العالم، في إطار التزام الجمعية بتمكين صُناع النشر الإماراتيين، وتوسيع آفاق التعاون الدولي وتعزيز الحضور الإماراتي على ساحة النشر العالمية.

تنوع وتجديد 
وتمثّل منصة الجمعية في المعرض واجهةً نابضةً لمشهد النشر المحلي، إذ تجمع بين خبرات راسخة وأصوات شابّة في مجال أدب الطفل والنشر التربوي، منها ناشرون من خريجي برنامج «انشر» الذي تم إطلاقه لدعم الجيل الجديد من رواد صناعة النشر في الدولة، وتوفير الدعم المهني والتقني لهم.

رسائل عالمية 
 أكد راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن الحضور في مثل هذه المعارض الدولية الكبرى يمثّل فرصة استراتيجية لتبادل الحقوق وتوسيع العلاقات المهنية، واستكشاف أسواق جديدة للمحتوى الإماراتي والعربي، مضيفاً: «سلّطنا الضوء هذا العام على التجربة الإماراتية في كتب الأطفال، التي تحمل رسائل عالمية بروح محلية، ويقودها ناشرون شباب يتمتعون برؤية واضحة وشغف حقيقي، ومن خلال تمكينهم، نؤسس لجيل جديد يعكس روح الابتكار والأصالة». 
وأوضح الكوس: «مشاركتنا في معرض بكين تمثل امتداداً لرؤية دولة الإمارات في دعم الصناعات الإبداعية، وخاصة النشر، كأداة حيوية لنقل المعرفة وتعزيز الحوار الثقافي، كل مشاركة دولية هي فرصة لنُصدّر صوتنا الثقافي إلى العالم، ونعكس ما تختزنه الإمارات من طاقات إبداعية حقيقية، وإن وجود خريجي «انشر» في معرض عالمي بحجم معرض بكين، هو رسالة واضحة بأن جيل الشباب حاضر وبقوة في مستقبل النشر الإماراتي».

أخبار ذات صلة
الإمارات تحتفي بيوم الأب وتعزز مكانة الأسرة
«زايد العليا» تحتفي بعيد الأب برسائل مؤثرة
النشر
بكين
الإمارات
معرض بكين الدولي للكتاب
جمعية الناشرين الإماراتيين
آخر الأخبار
تصاعد الدخان عقب هجوم إسرائيلي على طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: عواقب كارثية لاستمرار  الهجمات الإسرائيلية على إيران
اليوم 01:14
أجانب يغادرون إسرائيل نحو الأردن (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من أزمة لاجئين جديدة بسبب الحرب
اليوم 01:14
سقوط مسيرات وأجسام مشبوهة في مناطق عدة من الأردن
الأخبار العالمية
سقوط مسيرات وأجسام مشبوهة في مناطق عدة من الأردن
اليوم 01:14
رجال إطفاء يُخمدون حريقاً إثر غارة روسية على منطقة في أوكرانيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا تستعيد جثامين 20 من جنودها كانت أرسلتهم لكييف
اليوم 01:14
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: فلسطين أطول أزمة لجوء في العالم لم تحل بعد
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©