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التعليم والمعرفة

اختبارات خارقة تكشف أذكى نماذج الذكاء الاصطناعي

اختبارات خارقة تكشف أذكى نماذج الذكاء الاصطناعي
22 يونيو 2025 14:58

في ظل السباق المحموم بين شركات التكنولوجيا لتطوير أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي، بدأ المطورون في ابتكار اختبارات معقدة للغاية، لا يستطيع اجتيازها سوى "أذكى" هذه النماذج.

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وذكر تقرير لمجلة The Economist، أن الباحث جوناثان روبرتس صمّم مجموعة من أسئلة التفكير البصري التي تفوق صعوبتها اختبارات الذكاء البشري المعتادة، إذ تظهر على شكل شبكات معقدة من الحروف تشبه ألغاز الكلمات المتقاطعة، حيث يُطلب من النموذج ليس فقط استخراج الكلمات، بل التعرف على سؤال مخفي داخل شكل نجمة ثم الإجابة عليه.

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هذه النوعية من الاختبارات التي تُعرف باسم "القياس المعياري للذكاء الاصطناعي" (AI Benchmarking) تهدف إلى التمييز بين النماذج القادرة على "الفهم العميق" و"الابتكار الذاتي" وتلك التي تكرر الأنماط الموجودة في بيانات تدريبها.



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ويؤكد التقرير أن السباق لا يقتصر فقط على زيادة سرعة المعالجة أو حجم البيانات، بل على خلق ذكاء اصطناعي يتمتع بالمرونة، وفهم السياقات، والاستدلال المجرد. ومن خلال هذه التحديات الذهنية المعقدة، يأمل العلماء في تحديد النماذج القادرة على تقديم تفكير أقرب إلى البشر.


إسلام العبادي (أبوظبي)

 

تشات جي بي تي
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