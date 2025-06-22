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التعليم والمعرفة

جناح الإمارات في "بكين للكتاب" يبرز الروابط الثقافية بين الحضارتين العربية والصينية

جناح الإمارات في "بكين للكتاب" يبرز الروابط الثقافية بين الحضارتين العربية والصينية
22 يونيو 2025 13:37

نجح جناح الإمارات المشارك في معرض بكين الدولي للكتاب 2025 ، في إبراز وتعزيز الروابط الثقافية بين الحضارتين العربية والصينية.

وعرض الجناح العديد من الإصدارات التي تعكس الترابط الثقافي بين الحضارتين العربية والصينية، و عزز هذا التوجه الشراكات واتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين ناشرين إماراتيين وصينيين لترجمة وإصدار الكتب التي تبرز الثقافتين العربية والصينية.

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وشهد جناح الدولة جلسات حوارية ناقشت آليات تحويل مسارات التعاون الثقافي إلى شراكات استراتيجية دائمة.

وتعكس المشاركة في المعرض رؤية الإمارات في جعل الثقافة أداة للتواصل الحضاري الفعال، بين شعوب ودول العالم .

المصدر: وام
الصين
الإمارات
معرض بكين الدولي للكتاب
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