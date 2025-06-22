جناح الإمارات في "بكين للكتاب" يبرز الروابط الثقافية بين الحضارتين العربية والصينية

نجح جناح الإمارات المشارك في معرض بكين الدولي للكتاب 2025 ، في إبراز وتعزيز الروابط الثقافية بين الحضارتين العربية والصينية.

وعرض الجناح العديد من الإصدارات التي تعكس الترابط الثقافي بين الحضارتين العربية والصينية، و عزز هذا التوجه الشراكات واتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين ناشرين إماراتيين وصينيين لترجمة وإصدار الكتب التي تبرز الثقافتين العربية والصينية.

وشهد جناح الدولة جلسات حوارية ناقشت آليات تحويل مسارات التعاون الثقافي إلى شراكات استراتيجية دائمة.

وتعكس المشاركة في المعرض رؤية الإمارات في جعل الثقافة أداة للتواصل الحضاري الفعال، بين شعوب ودول العالم .