«كتاب الإمارات» يكرم الفائزين بجائزة غانم غباش في دورتها الـ 16

الشارقة (الاتحاد)



احتفى اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، في مسرح هيئة الشارقة للكتاب، بالفائزين في الدورة السادسة عشرة من جائزة غانم غباش للقصة القصيرة لعام 2025، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، برئاسة الدكتور سلطان العميمي.

وفي كلمته خلال الحفل، عبّر الدكتور سلطان العميمي، عن اعتزازه بالدورة الحالية وما شهدته من تطور ملحوظ في تجارب المشاركين، مشيداً بجهود لجنة التحكيم التي عملت بحرص ومهنية عالية على تقييم الأعمال المشاركة وفق معايير فنية دقيقة، قائلاً: «إن جائزة غانم غباش للقصة القصيرة ليست مجرد احتفاء بفن السرد، بل هي استمرار لنهج ثقافي يكرم الإبداع الحقيقي، ونشيد بالدور الكبير الذي قامت به لجنة التحكيم، وحرصها على الارتقاء بمستوى الجائزة من خلال تقييم واعٍ وشفاف للأعمال، مما يعكس رؤيتنا المستمرة لتكريس جودة الإنتاج الأدبي».

وأضاف: «يسعدنا أن نعلن في هذا الحفل، أن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات سيطلق في السنة القادمة مهرجان الإمارات للقصة القصيرة، وليكون منصة أوسع للاحتفاء بهذا الفن الأصيل، ورافداً داعماً للأصوات السردية الجديدة في الدولة». وفي كلمة الأمينة العامة للجائزة، أكدت شيخة الجابري، أن هذه المناسبة تُعد محطة سنوية عزيزة على قلوب جميع المهتمين بالشأن الثقافي. كما ألقت الدكتورة بديعة الهاشمي، عضوة لجنة التحكيم، كلمة نيابة عن الأديب عبدالحميد أحمد رئيس لجنة التحكيم.