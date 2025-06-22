«تريندز» يناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الثقافة

أبوظبي (الاتحاد)



عقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه الافتراضي في الصين، ندوة حول «الذكاء الاصطناعي وتشكيل المستقبل الثقافي والمعرفي.. التحديات والفرص»، وذلك في جناح المركز رقم «E1.A01»، بمركز الصين الوطني للمؤتمرات. وجاءت الندوة، في ختام مشاركة المركز في النسخة الـ31 من معرض بكين الدولي للكتاب 2025.

وتركزت المناقشات في الندوة، التي أدراها طه بنغ تشو يون، مدير مكتب «تريندز» في الصين، ورئيس الفرع الإقليمي لمجلة الصين في الشرق الأوسط، حول كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على أساليب إصدار الكتب والمحتوى الثقافي، ودوره المتنامي في الترجمة الآلية وتعليم اللغات، إلى جانب دور الذكاء الاصطناعي في حفظ التراث الثقافي وتوثيقه، والتحديات الأخلاقية والتقنية المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات الثقافية والمعرفية والعلمية.



الإبداع الثقافي

استهلت المداخلات خلال الندوة، رزان تشن جينغ، الأستاذة في كلية الشرق الأوسط بجامعة بكين للغات والثقافة، مؤكدة أن تأثير الذكاء الاصطناعي في الإبداع الثقافي يتجلى بوضوح في التمكين وإعادة الإبداع، حيث تحول من أداة مساعدة إلى شريك داعم في الإبداع الثقافي، كما أصبح الذكاء الاصطناعي جسراً داعماً للتواصل الثقافي والفهم المتبادل.

وحول تأثير تقنيات الترجمة بالذكاء الاصطناعي على التبادل الثقافي، ذكرت جينغ أن القيمة الأكبر للترجمة بالذكاء الاصطناعي في التبادل الثقافي ليست السرعة، بل كسر حواجز اللغة، وزيادة فرص التواصل، مما يتيح لكيانات ثقافية لم تكن لتمتلك فرصة الحوار المباشر أن تتفاعل.



المخاطر والفرص

بدوره، أوضح زايد الظاهري، الباحث في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تفرض تحديات لا يمكن تجاهلها، منها التحيّز في البيانات، فالذكاء الاصطناعي لا يفكّر بذاته، بل يتعلم من البيانات التي يُزوَّد بها، وإذا كانت هذه البيانات غير متنوعة أو متركّزة بلغة وثقافة واحدة فإن النتائج تكون غير دقيقة أو غير عادلة. وأضاف الظاهري أن أغلب أدوات الذكاء الاصطناعي تعتمد بشكل على المحتوى الإنجليزي، وتهمل اللغات الأخرى، ومنها العربية، وهذا يؤدي إلى ضعف تمثيل الثقافة العربية في الفضاء الرقمي، بل وأحياناً إلى تشويه صورتها أو تقديمها بطريقة مبسّطة وسطحية.



قدرات وتحديات

من جهتها، ترى هو شيويه، نائبة رئيس مركز التعاون الدولي بمعهد «CCID»، التابع لوزارة الصناعة والمعلوماتية الصينية، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أظهرت قدرات تتجاوز المستوى البشري في العديد من الاختبارات المعيارية، خاصة في مجالات تصنيف الصور، والاستدلال البصري، وفهم اللغة الإنجليزية، ومع ذلك، لا يزال هناك تحديات وقصور في المهام الأكثر تعقيداً، والتي تشمل الاستدلال الرياضي على مستوى المسابقات، والاستدلال البصري القائم على الفطرة السليمة، وقدرات التخطيط المعقدة.