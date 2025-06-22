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إدارة «بكين للكتاب» تشيد بجناح «البيت الإماراتي»

إدارة «بكين للكتاب» تشيد بجناح «البيت الإماراتي»
22 يونيو 2025 23:07

بكين (وام)
أشادت إدارة معرض بكين الدولي للكتاب، الذي انطلق في 18 يونيو الجاري واختتم اليوم، بجناح «البيت الإماراتي»، الذي نظمته سفارة الدولة في العاصمة بكين بمشاركة وزارة الثقافة.
وثمنت إدارة المعرض جهود فريق العمل القائم على الجناح ومشاركته المتميزة.

وقدم جناح الإمارات نموذجاً مميزاً في التنظيم والعرض الثقافي، أبرز إسهامات الفريق التنظيمي في تعريف الزوار على رؤية ثقافية متكاملة للدولة، من خلال تنظيم أكثر من 15 فعالية ثقافية يومية، بمشاركة عارضين وكتاب ومفكرين، في إدارة عملية التواصل الثقافي مع الزوار الصينيين والعالميين.
حقق الجناح أعلى معدل زيارات للأجنحة الأجنبية، وهو ما نال عنه تكريما إلى جانب إشادة بالفريق القائم على الجناح بوصفه أفضل فريق، وذلك في اليوم الختامي للمعرض.

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وحرص جناح الدولة خلال المشاركة على تعزيز مكانة الإمارات، وتأسيس شبكة علاقات متينة مع أهم المؤسسات الثقافية الصينية، وتمهيد الطريق لمشاركات إماراتية أوسع في المحافل الثقافية العالمية.
يعد معرض بكين الدولي للكتاب أحد أبرز الأحداث الثقافية في العالم، ويستقطب آلاف الناشرين والمفكرين والمثقفين من مختلف دول العالم، لعرض إنتاجها الفكري والأدبي.

البيت الإماراتي
جناح الإمارات
معرض بكين الدولي للكتاب
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