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التعليم والمعرفة

الأرشيف والمكتبة الوطنية يوقّع اتّفاقاً مع «نسيج» و«كلاريفيت»

الأرشيف والمكتبة الوطنية يوقّع اتّفاقاً مع «نسيج» و«كلاريفيت»
23 يونيو 2025 18:57

أبوظبي (الاتحاد)
وقّع الأرشيف والمكتبة الوطنية مع شركتي: «نسيج» و«كلاريفيت» اتفاقاً لإطلاقه مشروعاً متكاملاً لبناء مجموعات المكتبة الوطنية، وذلك في إطار رسالة الأرشيف والمكتبة الوطنية في إثراء مجتمعات المعرفة وتمكينها.
جرى توقيع الاتفاق بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية لتوريد الكتب بلغات عديدة وفي موضوعات مختارة، بما يتوافق مع استراتيجية بناء مقتنيات المكتبة الوطنية، وفهرستها وفق أحدث المعايير الدولية، لإتاحتها بسرعة وحرفية عالية على أفضل المنصات الرقمية.
ويهتم هذا الاتّفاق، في شقه الثاني، أيضاً بفهرسة المقتنيات التي بحوزة المكتبة الوطنية مسبقاً، مما يمهّد لإتاحتها والاستفادة منها.

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عن هذا المشروع، قال الدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: «يمثل هذا المشروع رافعة استراتيجية لتفعيل الأدوار الوطنية المنوطة بالمكتبة، وفي مقدمتها دعم الإنتاج الفكري الوطني وحفظه وتنظيمه، وتوفير بيئة معلوماتية وبحثية داعمة للثقافة وصنع القرار، كما يُسهم في ترسيخ موقع المكتبة الوطنية كمصدر موثوق للمعلومة، وركيزة لحفظ الذاكرة المؤسسية والمعرفية للدولة، مما يعزز حضور المكتبة الوطنية كمؤسسة ديناميكية تدعم الهوية الوطنية، وتصون التراث، وتواكب متطلبات المستقبل بثقة وكفاءة».
وأعرب عن تفاؤله بأن هذا المشروع سيكون له أثره الكبير في تحديث وتوسيع مجموعات المكتبة، وتعزيز الوصول إلى المعرفة، بما يواكب التغيرات الثقافية والعلمية العالمية، مع ضمان تقديم خدمات معلوماتية حديثة ومتطورة تتماشى مع معايير الجودة العالمية.
وأشاد مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية بجهود شركتي «نسيج» و«كلاريفيت» وبحسن تعاونهما وتنسيقهما في هذا المشروع وفي مجالات التعاون الأخرى، مؤكداً أن تاريخهما العريق ومكانتهما المرموقة سيكون لهما بالغ الأثر في إنجاح المشروع.

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