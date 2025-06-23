مجلّة «مجمع اللّغة العربيّة» تؤكد على مركزيّة اللّغة العربيّة

الشارقة (الاتحاد)



أكّدَت مجلّة مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة، في عددها السادس عشر، على مركزيّة اللّغة العربيّة بوصْفها لغة القرآن الكريم، وهويّة الأمَّة العربيّة.

وجاءَت افتتاحيّةُ العدد بقلَم الدّكتور امحمَّد صافي المستغانميّ، الأمين العامّ لمجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة، تحت عنوان «في وصْف المقام المحمَّديّ... وقفات مع أخلاقه وشمائله صلّى الله عليه وسلّم»، حيث سجّل المستغانميّ تأمُّلات وجْدانيّة ولغويّة عن عظَمة شخصيّة النّبيّ الكريم. وفي باب «نظرات في البيان القرآنيّ»، تناولت الباحثة د. أسماء محمَّد دراسةً بعنوان «الرّسْم العثمانيّ: تعريفُه وآراء العلماء فيه»، وغيرها من الدراسات والموضوعات الثرية.