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د. نزار قبيلات يكتب: هويتنا الرقمية

د. نزار قبيلات يكتب: هويتنا الرقمية
24 يونيو 2025 01:47

يجب أن نعتني بها جيداً، ذلك لأنها ستقول كل شيء عنّا دفقة واحدة، فالتخاطب الرقمي لا يبرز ملامحنا الجسدية بل يخفيها وإن أكثرنا من الصور والفيديوهات، فما تقوله هو أنت وليس ما تنشره بصرياً، رغم أن هذه الملامح وبطبيعة الحال تساعد لغتنا المنطوقة أثناء التخاطب، فالتخاطب له قواعد لا يمكن إخفاؤها وإن فَعلت وسائط التواصل الاجتماعي فعلتها فألحقت بها ضرراً بالغاً أصاب قاعدة التهذيب والتأدب في التواصل، وهي مفتتح هذه القواعد وأساسها، ومن دونها لا يمكن أن ينجح أي تعامل بين المتخاطبين سواء كان همّهم الإخبار فقط أو الإقناع والتأثير، فقد أورد الفيلسوف الأميركي «بول غرايس» مبدأ التعاون بين المتخاطبين كأساس لتواصل ناجح يحقق الفاعلية المرجوة منه، وهو مبدأ يشير إلى أن يكون الغرض من التواصل واضحاً وجلياً متركزاً في غرضٍ محدد قبل الدخول في الكلام، وهو ما يتساوق أيضاً مع التخاطب الرقمي الذي فرضَ السّرعة وسهولة الولوج إلى حسابات الآخرين وصفحاتهم في أي وقت، وأي تشويش لهذا المبدأ لن يفسد التواصل وحسب بل وسيستجلب معه نتائج معكوسة.
ويضيف غرايس أن الخبر يلزم أن يكون على قدر الحاجة في كمّه، أما كيفيته فتكون في نقل وإشهار ما أنت متأكد منه وتعلم صدقيّته، وفي جانب علاقة الخبر المنقول بمقتضى الحال والقضية الراهنة التي يتم التداول حولها يشير غرايس وينصح المرسل في أن يقول ما يتناسب ومعطيات السياق العام، لا أن يظهر تأخره عنه أو عدم اكتراثه بشؤون المتلقين في فضائه الذي اختاره على قاعدة السمات المشتركة معهم.
أما النص الرقمي فيلزم أن يكونَ مجملاً من دون تفصيل، ويخلو من الالتباس من خلال ترتيب المحتوى وفق قواعد الاستدلال المنطقي، فلا تقل ما لا يثبت، ولا ما لا يلامس اهتمام الآخرين، فالصّراحة في الطرح لا تكسب المرسل مصداقية وتقرّب من متابعيه وحسب بل وتسهّل عليه بناء نصّه وصياغته بشكل مريح، أما المجاز فهو شأن المحتوى الجمالي الذي يحتمل اللامعقول والغرائبي لكنه في الإخبار والتأثير بحاجة لأن يكون صريحاً وليس ضمنياً.
وبالعودة إلى هويتنا الرقمية التي سيحكم عليها ويكتشفها المتابعون يشدد البلاغيون على أن التّأدب صفة يسهل الوصول إليها من خلال إظهار التعفف، وعدم فرض المرسل نفسه على المتابعين، وجعلهم يختارون بنفسهم مع إظهار الكثير من الودّ والتحبب نحوهم، وذلك من خلال عبارات الترحيب والتقدير والشكر والابتعاد عن الرسمية والإكثار من الرؤى الذاتية المتعالية، فكلما كنت متضامناً وقريباً كلما برزت الهوية الحسنة، فالظهور أمام الجمهور الرقمي فيه محاذير كثيرة منها سرعة الحكم على المرسل وإن حاول بالإسهاب والتقريرية المملة قول شيء آخر، فالرقمنة اليوم خاطفة لا يمكن الجمع فيها بين هويتين، ففيها يتزامن الوجه مع الكلام في لحظة واحدة خاطفة، فلا ننسى أننا حين قررنا الظهور الرقمي كنا نريد أن نزيد رصيدنا من المحبة وكسب رضا الآخرين.
* أستاذ بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

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