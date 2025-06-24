الذكاء الاصطناعي تقَدم في فهم العاطفة.. فهل يتفوق علينا؟!

كشفت دراسة بحثية جديدة أن اختباراً لـ 6 أنظمة ذكاء اصطناعي، كشف بشكل واضح تفوقها على البشر في اختيار الاستجابات الصحيحة للتعامل مع مواقف مشحونة عاطفيًا. وقد ركزت الدراسة على محورين: مقارنة أداء الذكاء الاصطناعي بالبشر، ثم اختبار قدرته على إنشاء أسئلة جديدة تتماشى مع أهداف اختبارات الذكاء العاطفي (EI).وفق موقع "Live Science".

اعتمد الباحثون في دراستهم على استجابات بشرية موثوقة من دراسات سابقة، ثم قارنوا بينها وبين استجابات نماذج اللغة الكبيرة. وقد اختارت هذه النماذج الاستجابة "الصحيحة" في اختبارات الذكاء العاطفي بنسبة بلغت 81%، بحسب تقييم خبراء بشريين، مقارنة بـ56% فقط لدى الأشخاص الحقيقيين.

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مقارنة أداء الذكاء الاصطناعي بالبشر

وعندما طُلب من "تشات جي بي تي" توليد أسئلة اختبار جديدة، رأى المقيمون البشريون أن هذه الأسئلة تضاهي الاختبارات الأصلية من حيث درجة الصعوبة، كما لم تُظهر أنها مجرد إعادة صياغة لأسئلة سابقة. وقد وُصفت العلاقة بين نتائج الأسئلة التي أنشأها الذكاء الاصطناعي وتلك الأصلية بأنها "قوية"، حيث بلغ معامل الارتباط 0.46 (مع الإشارة إلى أن 1.0 تعني تطابقًا تامًا، و0 تعني انعدام العلاقة). وكان الاستنتاج العام أن الذكاء الاصطناعي بات أفضل منّا في "فهم" المشاعر.

وقد نُشرت هذه الدراسة في مجلة Communications Psychology، وأجراها باحثون من جامعتي جنيف وبرن. وشملت الدراسة تطبيق اختبارات الذكاء العاطفي المعتمدة على مجموعة من نماذج اللغة الكبيرة، من بينها: ChatGPT-4، ChatGPT-o1، Gemini 1.5 Flash، Claude 3.5 Haiku، Copilot 365 وDeepSeek V3.





هل يفهم الذكاء الاصطناعي المشاعر حقًا؟

بالرغم من تفوق الذكاء الاصطناعي في اختبارات الذكاء العاطفي، يشكك الخبراء في دلالة هذا الإنجاز، إذ تعتمد الاختبارات على خيارات متعددة لا تعكس تعقيد المشاعر في الواقع. ويؤكدون أن ما يُقاس ليس فهمًا حقيقيًا للمشاعر، بل قدرة على التنبؤ بأنماط متكررة، ما يجعل الحديث عن "فهم" عاطفي عميق من قِبل الذكاء الاصطناعي مبالغة لا تعكس حقيقة أدائه.ومع تطور التقنية، تزداد الحاجة إلى التمييز بين قدرة الآلة على "محاكاة" المشاعر، وقدرة الإنسان الفريدة على "معايشتها".

لمياء الصديق(أبوظبي)