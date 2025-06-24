الأربعاء 25 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الذكاء الاصطناعي تقَدم في فهم العاطفة.. فهل يتفوق علينا؟!

الذكاء الاصطناعي تقَدم في فهم العاطفة.. فهل يتفوق علينا؟!
24 يونيو 2025 17:26

كشفت دراسة بحثية جديدة أن اختباراً لـ 6 أنظمة ذكاء اصطناعي، كشف بشكل واضح  تفوقها على البشر في اختيار الاستجابات الصحيحة للتعامل مع مواقف مشحونة عاطفيًا. وقد ركزت الدراسة على محورين: مقارنة أداء الذكاء الاصطناعي بالبشر، ثم اختبار قدرته على إنشاء أسئلة جديدة تتماشى مع أهداف اختبارات الذكاء العاطفي (EI).وفق موقع "Live Science".

اعتمد الباحثون في دراستهم على استجابات بشرية موثوقة من دراسات سابقة، ثم قارنوا بينها وبين استجابات نماذج اللغة الكبيرة. وقد اختارت هذه النماذج الاستجابة "الصحيحة" في اختبارات الذكاء العاطفي بنسبة بلغت 81%، بحسب تقييم خبراء بشريين، مقارنة بـ56% فقط لدى الأشخاص الحقيقيين.
اقرأ أيضاً..لمسة الروبوت تحرك مشاعر البشر

  • الذكاء الاصطناعي تقَدم في فهم العاطفة.. فهل يتفوق علينا؟!
أخبار ذات صلة
10 شركات ناشئة عالمية تنضم إلى مسرّعة «بريسايت» للذكاء الاصطناعي
محمد القرقاوي: عضوية الذكاء الاصطناعي في مجلس الوزراء سابقة حكومية

مقارنة أداء الذكاء الاصطناعي بالبشر
وعندما طُلب من "تشات جي بي تي" توليد أسئلة اختبار جديدة، رأى المقيمون البشريون أن هذه الأسئلة تضاهي الاختبارات الأصلية من حيث درجة الصعوبة، كما لم تُظهر أنها مجرد إعادة صياغة لأسئلة سابقة. وقد وُصفت العلاقة بين نتائج الأسئلة التي أنشأها الذكاء الاصطناعي وتلك الأصلية بأنها "قوية"، حيث بلغ معامل الارتباط 0.46 (مع الإشارة إلى أن 1.0 تعني تطابقًا تامًا، و0 تعني انعدام العلاقة). وكان الاستنتاج العام أن الذكاء الاصطناعي بات أفضل منّا في "فهم" المشاعر.
وقد نُشرت هذه الدراسة في مجلة Communications Psychology، وأجراها باحثون من جامعتي جنيف وبرن. وشملت الدراسة تطبيق اختبارات الذكاء العاطفي المعتمدة على مجموعة من نماذج اللغة الكبيرة، من بينها: ChatGPT-4، ChatGPT-o1، Gemini 1.5 Flash، Claude 3.5 Haiku، Copilot 365 وDeepSeek V3.

  • الذكاء الاصطناعي هل يُخفي الحقيقة
  •  

هل يفهم الذكاء الاصطناعي المشاعر حقًا؟
بالرغم من تفوق الذكاء الاصطناعي في اختبارات الذكاء العاطفي، يشكك الخبراء في دلالة هذا الإنجاز، إذ تعتمد الاختبارات على خيارات متعددة لا تعكس تعقيد المشاعر في الواقع. ويؤكدون أن ما يُقاس ليس فهمًا حقيقيًا للمشاعر، بل قدرة على التنبؤ بأنماط متكررة، ما يجعل الحديث عن "فهم" عاطفي عميق من قِبل الذكاء الاصطناعي مبالغة لا تعكس حقيقة أدائه.ومع تطور التقنية، تزداد الحاجة إلى التمييز بين قدرة الآلة على "محاكاة" المشاعر، وقدرة الإنسان الفريدة على "معايشتها".
لمياء الصديق(أبوظبي)

الذكاء الاصطناعي
المشاعر
التطبيقات الذكية
آخر الأخبار
جماهير بورتو البرتغالي: «أنتم عار»!
الرياضة
جماهير بورتو البرتغالي: «أنتم عار»!
اليوم 11:40
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
اليوم 11:26
أرشيفية
الأخبار العالمية
إدارة الطيران الفدرالية تكشف نتائج التحقيق في حادث طائرة "آلاسكا إيرلاينز"
اليوم 11:23
منتخب المبارزة يشارك في بطولة العالم بـ 13 لاعباً
الرياضة
منتخب المبارزة يشارك في بطولة العالم بـ 13 لاعباً
اليوم 11:00
وداعاً للخزعة.. الذكاء الاصطناعي يكتشف السرطان في صمت
التعليم والمعرفة
وداعاً للخزعة.. الذكاء الاصطناعي يكتشف السرطان في صمت
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©