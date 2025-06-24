«أبوظبي للغة العربية» ينظم فعالية «جمال الحرف العربي»

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم مركز أبوظبي للغة العربية، يومي 24 و25 من يونيو الجاري، فعالية «جمال الحرف العربي»، في المجمع الثقافي بأبوظبي، ضمن خطة البرنامج الصيفي 2025، بهدف إبراز أهمية الحرف العربي، باعتباره جزءاً من التراث الثقافي، وتقديراً لجمالياته، وتاريخه العريق.

وتحتفي الفعالية التي تنسجم مع توجّهات دولة الإمارات ورؤيتها المستقبلية في إعداد أجيال مبدعة فكرياً وثقافياً وفنياً، في يومها الأول، بجماليات الخط العربي، من خلال تخصيص أقسام تجمع بين عرض نسخ لمخطوطات نادرة، ومخطوطات مصوّرة بالخط العربي، وورش تفاعلية، وتجارب إبداعية، يصاحبها شرح لتقنيات الكتابة، والأدوات المستخدمة، واستعراض تقنيات رسم الخطوط والحروف على أنغام عزف على آلة القانون.

وتستضيف الفعالية الفنان خالد الجلاف، رئيس جمعية الإمارات لفن الخط العربي، الذي سيقدّم محاضرة بعنوان «تاريخ الخط العربي»، في اليوم الأول، يستعرض خلالها مراحل تطور الخط من العصر الجاهلي حتى العصر الحديث. وتشمل فعاليات اليوم الثاني ورشاً موجهة لفئة الأطفال، بمساعدة منسقة المعرض الفنانة ضي النعيمي، عضو جمعية الإمارات لفن الخط العربي.