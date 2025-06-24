الأربعاء 25 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«تحدي القراءة الأسري».. استدامة المعرفة بين الأجيال

فاطمة المنصوري
25 يونيو 2025 01:46

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
إطلاق مبادرة «زاد راشد» دعماً لثقافة القراءة
تتويج الطالب الأسمر بطلاً لتحدي القراءة العربي في لبنان

يواصل برنامج  ومبادرة «تحدي القراءة الأسري» التابع لمؤسسة التنمية الأسرية دوره المعرفي والتثقيفي، الذي لا يهدف فقط إلى تعزيز عادة القراءة داخل الأسرة، بل يتجاوز ذلك ليكون منصة للحوار، والتفكير الجماعي، لمواجهة التحديات الأسرية وصناعة المبادرات المجتمعية الواعية، في خطوة رائدة تعكس إيمان المؤسسة العميق بدور الأسرة ببناء مجتمع واعٍ ومتماسك يُشجع تحدي الأسر على القراءة المشتركة ومناقشة الكتب، بما يفتح الأبواب أمام حوارات عميقة حول التحديات الأسرية والمجتمعية.
وأكدت فاطمة عبيد المنصوري، رئيس مكتبة زايد الإنسانية في مؤسسة التنمية الأسرية، لـ «الاتحاد»، أن هذه المبادرة بلا شك تسهم في تحفيز أفراد الأسرة على طرح حلول مبتكرة لقضاياهم اليومية، مستلهمين من القصص والمعارف التي يقرأونها نموذجاً حيّاً لتحويل القراءة من نشاط فردي إلى ممارسة جماعية هادفة ومؤثرة، مضيفة أن البرنامج في دورته الأولى شهد مشاركة 59 أسرة، بينما ارتفع العدد بشكل ملحوظ في دورته الثانية ليصل إلى 130 أسرة، ما يعكس تزايد الوعي المجتمعي بأهمية القراءة كأسلوب حياة، وقد تميزت الأسر المشاركة بتقديم مبادرات نوعية، وحوارات قرائية ثرية، ومقترحات تلامس احتياجات مجتمعهم، مما دفع اللجنة المنظمة إلى تكريم 12 أسرة متميزة أظهرت التزاماً وإبداعاً في التفاعل مع محاور التحدي.
وتقول فاطمة المنصوري: «المبادرة تسهم في صياغة المشهد الثقافي - الفكري، وتعزز من قيمة التماسك الأسري واستدامة المعرفة بين الأجيال، ما جعل المؤسسة تطلق فئات جديدة للمبادرة تستهدف كبار المواطنين، تكريماً لدورهم الكبير والفعال في نقل الموروث الثقافي، وتوثيق الخبرات، وإلهام الأبناء والأحفاد بقصص وتجارب تسهم في بناء شخصية متوازنة وواعية، وقد أضفى حضور كبار المواطنين بعداً إنسانياً وثقافياً عميقاً على المبادرة، وجسد قيم الاحترام والتواصل بين الأجيال». مختتمة: «يمتد أثر التحدي ليكون ركيزة لنهج تنموي مستقبلي، يعزز من مشاركة الأسر كمحرك للتغيير المجتمعي، ويُرسّخ مفاهيم المواطنة، والابتكار، والمسؤولية الاجتماعية، الأسرة القارئة اليوم هي نواة المبادرة غداً، ولبنة أساسية في مجتمع أكثر وعياً واستدامة، و«تحدي القراءة الأسري» ليست مجرد مبادرة، بل هي استثمار وطني طويل الأمد في بناء مجتمع قارئ، ومبادر، ومتماسك.

تحدي القراءة
القراءة
مؤسسة التنمية الأسرية
فاطمة المنصوري
آخر الأخبار
جماهير بورتو البرتغالي: «أنتم عار»!
الرياضة
جماهير بورتو البرتغالي: «أنتم عار»!
اليوم 11:40
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
اليوم 11:26
أرشيفية
الأخبار العالمية
إدارة الطيران الفدرالية تكشف نتائج التحقيق في حادث طائرة "آلاسكا إيرلاينز"
اليوم 11:23
منتخب المبارزة يشارك في بطولة العالم بـ 13 لاعباً
الرياضة
منتخب المبارزة يشارك في بطولة العالم بـ 13 لاعباً
اليوم 11:00
وداعاً للخزعة.. الذكاء الاصطناعي يكتشف السرطان في صمت
التعليم والمعرفة
وداعاً للخزعة.. الذكاء الاصطناعي يكتشف السرطان في صمت
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©