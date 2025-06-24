الأربعاء 25 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الشارقة للفنون» تختار قيّمتي بينالي الشارقة 17

أنجيلا هاروتيونيان «يسار» وباولا ناسيمنتو (من المصدر)
25 يونيو 2025 01:46

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس موزمبيق بذكرى استقلال بلاده

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون اختيار كل من أنجيلا هاروتيونيان وباولا ناسيمنتو، لتكونا قيّمتي النسخة السابعة عشرة من بينالي الشارقة، والتي ستنطلق في شهر يناير 2027. تعمل هاروتيونيان أستاذة للفن المعاصر ونظرية الفن في جامعة برلين للفنون، أما ناسيمنتو فهي معمارية وقيّمة مستقلة في لواندا. ومن خلال تعاونهما وعملهما المشترك ستسهم القيّمتان في صياغة رؤى بينالي الشارقة 17، بوصفه مساحة للتفكير والتأمل النقدي ومختبراً لإنتاج أساليب عرض تجريبية، بالإضافة لاستكشاف وقائع معاصرة بديلة والإمكانيات غير المحدودة للفن عبر طيف واسع من الممارسات والمشاريع الفنية.
وحول هذا الاختيار، أشارت الشيخة حور القاسمي إلى أن بينالي الشارقة ومنذ عام 2003، شكّل منصة للتجريب الإبداعي والتعاون والتأثير المجتمعي، وأصبح حضوره راسخاً على الصعيد المحلي، كما أنه كوّن مساحة للتبادل الإقليمي والدولي الحيوي عبر ربطه بين الثقافات والتواريخ المشتركة، وأضافت قائلةً: «تقدّم كل من أنجيلا هاروتيونيان وباولا ناسيمنتو رؤىً متمايزة، تستند إلى ممارساتهما الفردية، وسيكون بينالي الشارقة 17 فضاءً للتفاعل والتأمل الجماعي، وملتقى لاستكشاف واقع معاصر جديد بصورة تشاركية».
وقالت باولا ناسيمنتو: «تمثل البيناليهات مساحات جوهرية لتجريب مختلف أشكال وأنماط المعارض والفضاءات المجتمعية والتحولات الاجتماعية والفيسيولوجية. أسعى إلى التفكير رفقة الفنانين في القواسم المشتركة بين صناعة الفن والبنية التحتية على نحو موسّع، كما أن اهتماماتي تتمحور حول استكشاف قدرة الفن على تخيل واقتراح فضاءات وعوالم أخرى وأشكال جديدة من العلاقات».
فيما قالت أنجيلا هاروتيونيان: «أسعى إلى استكشاف إمكانيات البينالي وحدوده، من خلال تسليط الضوء على الإيقاعات الزمنية غير المتساوية التي تنبض في ثنايا التزامن والمعاصرة. أودّ استعراض دور الأعمال الفنية عبر تجسيد ما بعد الحياة في ما يتحلّل ويبقى عصياً على الموت في آنٍ معاً، واتصال ذلك بالمشاريع التحررية التي تُعنى بالحداثة غير الرأسمالية».

بينالي الشارقة
الإمارات
الشارقة
مؤسسة الشارقة للفنون
حور القاسمي
آخر الأخبار
جماهير بورتو البرتغالي: «أنتم عار»!
الرياضة
جماهير بورتو البرتغالي: «أنتم عار»!
اليوم 11:40
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
اليوم 11:26
أرشيفية
الأخبار العالمية
إدارة الطيران الفدرالية تكشف نتائج التحقيق في حادث طائرة "آلاسكا إيرلاينز"
اليوم 11:23
منتخب المبارزة يشارك في بطولة العالم بـ 13 لاعباً
الرياضة
منتخب المبارزة يشارك في بطولة العالم بـ 13 لاعباً
اليوم 11:00
وداعاً للخزعة.. الذكاء الاصطناعي يكتشف السرطان في صمت
التعليم والمعرفة
وداعاً للخزعة.. الذكاء الاصطناعي يكتشف السرطان في صمت
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©