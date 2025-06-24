الذكاء الاصطناعي يعزز إنتاجية العمالة اليدوية

في الولايات المتحدة، يقدر عدد أعمدة الكهرباء قيد التشغيل بنحو 180 مليون عمود، وتتطلب هذه البنية التحتية الحيوية عمليات تفتيش دورية لضمان سلامتها. تقليديا، كانت فرق فنية متخصصة تتنقل من عمود إلى آخر، تتسلقها يدويا وتقيم حالتها، سواء كانت تعاني من خلل أم لا. اليوم، بفضل الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار والطائرات المسيرة، بات بالإمكان مراقبة هذه الأعمدة عن بعد، وإرسال فريق فقط عند الحاجة الفعلية للتدخل، ما يوفر الوقت ويقلل من المخاطر.



يقول أليكس هوكينسون، الرئيس التنفيذي لشركة BrightAI، المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي لقطاعات الطاقة والصناعات اليدوية مثل التكييف، وشبكات المياه، والبناء، والتصنيع، ومكافحة الآفات:

«كان هناك الكثير من الوقت يهدر في التشخيص، أما الآن فبإمكاننا إرسال العامل مباشرة إلى الموقع المطلوب، مزودًا بالمعلومات اللازمة، والأدوات والمعدات الصحيحة لإنجاز المهمة بكفاءة».



هذه مجرد واحدة من الطرق التي يسهم فيها الذكاء الاصطناعي في تمكين العاملين في المهن اليدوية، من خلال تقليل الجهد المبذول، وتوفير الوقت، وخفض التعرض للمخاطر، مثل تسلق الأعمدة العالية، مع الاستفادة القصوى من البيانات المتاحة والتقنيات القائمة.



نقص العمالة يدفع نحو الأتمتة

تشهد الصناعات اليدوية المتخصصة أزمة حادة في القوى العاملة، لا سيما مع اقتراب جيل الخبراء من التقاعد. في قطاع شبكات المياه، يتوقع أن يتقاعد بين 30% و50% من العاملين خلال العقد المقبل، دون وجود جيل شاب كافٍ لملء الفراغ. الوضع مشابه في الزراعة، حيث يبلغ متوسط عمر المزارع الأميركي 58 عامًا، وهناك أربعة مزارعين فوق سن الـ65 مقابل كل مزارع تحت سن 35، وفقًا لتعداد الزراعة الأميركي لعام 2022.



ويُعلّق ويلي بيل، المدير التنفيذي لشركة Blue River Technology التابعة لشركة John Deere، قائلاً:

«الاعتقاد السائد أن الأتمتة تعني استبدال البشر، لكن الحقيقة أن القوى العاملة غير متوفرة أساسًا. الأتمتة لا تحل محل أحد، بل توفر اليد العاملة من حيث لم تكن موجودة».



سواء كان العامل يتفقد عمود كهرباء أو يحصد محصولًا، فإن «الإنجاز بموارد أقل» بات ضرورة حتمية. يضيف بيل: «الزمن هو العائق الأكبر لدى المزارعين. حين نوفر لهم وقتهم، فإننا نحسن حياتهم فعليًا يخصصون وقتًا لعائلاتهم، ويركزون على الجوانب الاستراتيجية من أعمالهم، ويقل توترهم. الأتمتة تمنحهم هذه المساحة».



العاملون أنفسهم يرحّبون بالأتمتة

لا يقتصر الترحيب بالذكاء الاصطناعي على الشركات، بل يشمل العاملين أيضًا. فقد أظهرت دراسة لمعهد MIT، بدعم من أمازون، أن العاملين دون شهادات جامعية أكثر تقبلًا للأتمتة من حملة الشهادات. إذ قال 27.4% من غير الجامعيين إنهم يرون في الذكاء الاصطناعي فرصة لتعزيز أمان وظائفهم، مقارنة بـ23.7% من الجامعيين.



الذكاء الاصطناعي يطلق العنان لقدرات التقنيات الحالية

في العديد من الصناعات اليدوية، باتت المشاكل أكثر قابلية للقياس. فمثلاً، تستخدم Blue River Technology شبكات عصبية مدمجة داخل آلات رش الحقول، تميز بين الأعشاب الضارة والمحاصيل، لتوجيه المبيدات بشكل دقيق، دون هدر.



رغم أن الطائرات المسيرة والمستشعرات موجودة منذ سنوات، إلا أن تطور خوارزميات الذكاء الاصطناعي هو ما سمح بجعل هذه البيانات مفيدة فعليا. يقول بن أرمسترونغ، الباحث في MIT: «المصانع كانت تملك كما هائلًا من البيانات، لكنها لم تعرف كيف تستفيد منها. اليوم، تمكن الخوارزميات الحديثة الشركات من استخدام تلك البيانات بذكاء لتحسين العمل».



ويؤكد هوكينسون من BrightAI الفكرة نفسها، قائلاً إن البيانات وحدها لا تكفي، بل المهم هو استخلاص الأنماط التي تهم المستخدم. شركته طورت نماذج لغوية كبيرة تتيح للعمال التفاعل صوتيا مع البيانات عبر أجهزة قابلة للارتداء، وهو أمر بالغ الأهمية في المهن التي تتطلب حرية حركة اليدين.

وقد بدأت الشركات التي تستخدم منصة BrightAI تشهد زيادات في الإنتاجية تتراوح بين 20% و30% خلال أول 3 إلى 6 أشهر.



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تنظيم المعلومات… نقطة التحول

من أبرز فوائد الذكاء الاصطناعي اليوم قدرته على تنظيم المعلومات الحيوية بطريقة تجعل تنفيذ المهام أكثر كفاءة. فعلى سبيل المثال، تستخدم Blue River Technology نماذج لغوية كبيرة لتحويل رموز أعطال المعدات المعقدة إلى تعليمات مبسطة وسهلة الفهم.

ويضيف بيل: «هناك أدوات داخل الشركات يمكن للعاملين استخدامها لحل مشاكلهم، سواء من خلال البحث أو تنظيم المعلومات بشكل جديد. وهذا يفتح آفاقًا جديدة أمام العمال المهرة الذين يعرفون تفاصيل العمليات التي يعملون بها».



أسامة عثمان (أبوظبي)