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"جوجل" تطلق نموذج "Gemini" للتحكّم بالروبوتات من دون إنترنت

"جوجل" تطلق نموذج "Gemini" للتحكّم بالروبوتات من دون إنترنت
25 يونيو 2025 10:49

أبوظبي(الاتحاد) أصدرت "جوجل ديب مايند"، التابعة لشركة جوجل، نموذجًا لغويًا جديدًا يُسمى "Gemini Robotics On-Device"، يُمكنه تنفيذ المهام محليًا على الروبوتات من دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.وفق موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

ويُعد هذا النموذج امتداداً لإصدار سابق من الشركة تم إطلاقه في مارس تحت اسم Gemini Robotics، حيث يتيح الإصدار الجديد التحكم في حركة الروبوتات. ويمكن للمطورين تخصيص أداء النموذج وضبطه بما يتناسب مع متطلبات مختلفة، باستخدام أوامر بلغة طبيعية.

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في اختبارات الأداء، تشير جوجل إلى أن النموذج يعمل بمستوى قريب من نموذج Gemini Robotics القائم على الحوسبة السحابية. وتؤكد الشركة أنه يتفوّق على النماذج الأخرى العاملة على الأجهزة المحلية في اختبارات الأداء العامة، وإن لم تُسمِّ تلك النماذج صراحة.

وخلال عرض توضيحي، عرضت الشركة روبوتات تعمل بهذا النموذج المحلي وهي تنفّذ مهام مثل فتح الحقائب وطيّ الملابس. وأوضحت جوجل أن النموذج صُمّم في الأصل لروبوتات ALOHA، لكنها نجحت لاحقًا في تكييفه ليعمل على روبوت Franka FR3 ثنائي الذراع، وكذلك على الروبوت البشري Apollo الذي تنتجه شركة Apptronik.

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وتقول الشركة إن روبوت "Franka FR3" تمكّن من التعامل بنجاح مع مواقف وأجسام لم "يَرَها" من قبل، مثل تنفيذ عمليات تجميع على سير صناعي.

وتجدر الإشارة إلى أن مطورين آخرين لنماذج الذكاء الاصطناعي يخوضون غمار الروبوتات أيضًا. وتُنشئ شركة إنفيديا منصة لإنشاء نماذج ذكاء اصطناعي أساسية للروبوتات الشبيهة بالبشر.

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كما أعلنت "جوجل ديب مايند" عن إطلاق مجموعة أدوات تطوير Gemini Robotics SDK، والتي تتيح للمطورين تدريب الروبوتات على مهام جديدة.

تؤكد خطوة جوجل ديب مايند نحو تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي محلياً على الروبوتات من دون الاعتماد على السحابة تحوّلاً استراتيجياً في مجال الروبوتات الذكية، يفتح آفاقاً جديدة للكفاءة والاستقلالية. ومع دخول شركات كبرى أخرى مثل Nvidia وHugging Face السباق، يبدو أن مستقبل الروبوتات بات على مشارف مرحلة أكثر تطوراً وتنوعاً، تقودها نماذج تأسيسية قادرة على التكيف والتعلم السريع في بيئات واقعية.
 

 

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