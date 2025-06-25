«كلمة» يصدر ترجمة لكتاب «اللغة العالمية - الترجمة والهيمنة»

أبوظبي (وام) أصدر مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، ضمن مشروع كلمة للترجمة، كتاب «اللغة العالمية - الترجمة والهيمنة» لعالمِة الاجتماع والناقدة الفرنسية باسكال كازانوفا، والذي ترجمه إلى العربية القاص والمترجم المغربي محمد الخضيري، وراجعه الشاعر والأكاديمي العراقي كاظم جهاد.

يعد كتاب «اللغة العالمية - الترجمة والهيمنة» آخر مؤلفات كازانوفا، وضعته قبل رحيلها عن الحياة في العام 2018، وأثرتَه بدراسات علم اجتماع الثقافة، والنقد الأدبي الذي تخصصت به.

يعالج الكتاب موضوع الهيمنة اللغوية، من خلال دراسة علاقة الرومان باللغة الإغريقية وميراثها أولاً، ثم من خلال سعي الفرنسيين لاحقاً إلى الخروج من سطوة اللاتينية، في سياق طويل، مثّلت الترجمة الأدبية معتركه الأساسي.

وتشير المؤلفة إلى ظاهرتي الثنائية اللغوية، والازدواج اللغوي، وتأثيرهما على الثقافة المحلية وتختم كتابها بوقفة عند هيمنة الثقافة «الأنجلو-أميركية» ولغتها اليوم والاشتراطات التي يكبّل بها سوق الكتاب عمل المترجمين.