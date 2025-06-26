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«دبي للثقافة» تطلق برنامج «تفعيل حي الفهيدي التاريخي»

«دبي للثقافة» تطلق برنامج «تفعيل حي الفهيدي التاريخي»
27 يونيو 2025 01:07

دبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، إطلاق برنامج «تفعيل حي الفهيدي التاريخي» الهادف إلى إبراز أهمية الحي التاريخية، وما يتميز به من إمكانات سياحية تعبر عن جوهر دبي وهويتها الإبداعية.
ويتضمن البرنامج الذي يستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل، سلسلة من الجلسات النقاشية والحوارية وورش العمل التفاعلية المتنوعة، التي تجسد قيم الثقافة المحلية، وتبرز أصالة المجتمع وتاريخ الحرف اليدوية التقليدية، ويأتي ذلك في إطار التزامات الهيئة الرامية إلى تعزيز حضور التراث المحلي على الخريطة العالمية.
وأشارت مريم التميمي، مدير إدارة المواقع التراثية بالإنابة في «دبي للثقافة»، إلى أهمية برنامج «تفعيل حي الفهيدي التاريخي» ودوره في تعزيز مكانة الحي وحضوره على الخريطة السياحية الثقافية، بوصفه جزءاً من تاريخ دبي العريق.
وقالت: «يعد حي الفهيدي التاريخي من أهم وجهات دبي ومعالمها الحضارية بفضل مرافقه الخدمية، وما يقدمه لزواره من تجارب إبداعية متفردة تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية في نفوسهم، مما يعكس حرص «دبي للثقافة» على حفظ التراث الثقافي المادي وغير المادي، انطلاقاً من مسؤوليتها الثقافية التي تمثل إحدى ركائز أولوياتها القطاعية»، لافتةً إلى أن الهيئة تسعى عبر البرنامج إلى تلبية تطلعات الباحثين عن تجارب سياحية مميزة تجمع بين الثقافة والتراث والفن والابتكار، إلى جانب فتح الآفاق أمام الأجيال القادمة، وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم.

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