«مكتبة الأعمال».. وجهة معرفية متخصّصة في مكتبة محمد بن راشد

دبي (الاتحاد)

بالتزامن مع اليوم العالمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وفي ظل تسارع وتيرة التطور الاقتصادي واتساع رقعة ريادة الأعمال، تبرز مكتبة الأعمال في مكتبة محمد بن راشد كواحة معرفية متكاملة، تقدم مصادر علمية وعملية في قطاع الأعمال تُواكب متطلبات السوق المحلية والعالمية، لتصبح جسراً يربط بين الأفكار الطموحة وتطبيقاتها على أرض الواقع في ظل بيئة هادئة تحفز الإبداع.

وتتميز مكتبة الأعمال بكونها أكثر من مجرد مكان لاحتضان الكتب والمراجع، خاصة في ظل وقت أصبح امتلاك المعرفة المتخصصة والمُحدثة عاملاً محورياً في نجاح المشاريع الناشئة والمبادرات التجارية، حيث تسهم في تحويل المعرفة إلى حوار حيوي، وفضاء تفاعلي يجمع بين الخبراء ورواد الأعمال، وتدعم بناء جيل جديد من القادة القادرين على المشاركة في النهضة التنموية والاقتصادية الشاملة.

وتأتي مكتبة الأعمال كجزء من رؤية مكتبة محمد بن راشد، الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية والثقافية، حيث توفر محتوى غنياً يشمل أحدث الإصدارات العالمية، والتقارير المتخصصة، ودراسات الحالة، لتكون وجهةً لا غنى عنها لروّاد الأعمال، والموظفين الطموحين، وطلاب كليات الإدارة، حيث تشمل نحو 32 قسماً متخصصاً تغطي طيفاً واسعاً من الموضوعات.

بيئة متكاملة تُعد مكتبة الأعمال مركزًا ملهماً ومتكاملاً لرواد الأعمال والمهتمين بقطاع الأعمال، حيث توفر مجموعة من المصادر العالمية المتخصصة، إلى جانب مراجع معرفية تغطي مختلف مجالات إدارة الأعمال. وتُمكّن هذه الموارد رواد الأعمال والشركات الناشئة ودارسي التخصصات الإدارية من تطوير معارفهم وتعزيز خبراتهم، ما يسهم في ابتكار مفاهيم جديدة لتخطيط المشاريع وتوسيع الأعمال.

كما تحتضن مكتبة محمد بن راشد بشكل عام قاعات اجتماعات متعددة الاستخدام ومسرحين داخلي وخارجي، مزوّدين بأحدث التقنيات والخدمات وفق أعلى المعايير العالمية، مما يجعلها بيئة مثالية لعقد الاجتماعات واستضافة الشخصيات المؤثرة والقيادات المؤسسية في تجربة معرفية ومهنية متكاملة. وقد جهزت المكتبة بأحدث التسهيلات التقنية لتوفير تجربة مريحة وفعالة. وتنظم المكتبة من حين لآخر جلسات حوارية ونقاشية تجمع بين القادة ورجال الأعمال لتبادل الخبرات وقصص النجاح.



كتب متخصصة

|تضم المكتبة أكثر 53,000 كتاب في إدارة الأعمال، من بينها مجموعة من المصادر الإلكترونية الموثوقة مثل قواعد بيانات الأعمال، وبيانات الشركات، والأدلة والتقارير المتخصصة، التي تستهدف بشكل أساسي المحترفين في مجال الأعمال، والمهنيين في المراحل الأولى من حياتهم الوظيفية، وكذلك الطلاب الباحثين عن التعلم وتطوير الذات.ومن خلال أجهزة الحاسوب المكتبية والشخصية واللوحية المتوفرة بمكتبة الأعمال، توفر الوصول المجاني إلى أكثر من مليار و300 مليون مورد إلكتروني ضمن فهرسها المتكامل وأكثر من 8 قواعد بيانات محلية وعالمية، لتشكل مرجعاً غنياً للباحثين والمهتمين. كما يمكن لزوار المكتبة تصفح مقالات الدوريات، والموسوعات، ومقاطع الفيديو، والصور، وأوراق العمل، والرسائل الجامعية، والتقارير الاستراتيجية، والكتب الإلكترونية ذات الصلة، وغيرها من المواد المتخصصة.

وتوفر المكتبة محتوى غنياً يغطي العديد من الموضوعات المتخصصة التي تلبي احتياجات واهتمامات جميع أفراد المجتمع.