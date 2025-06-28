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صدمة على الهواء.. مذيعة وهمية تخدع الجمهور 180 يوماً دون أن يكتشفها أحد!

صدمة على الهواء.. مذيعة وهمية تخدع الجمهور 180 يوماً دون أن يكتشفها أحد!
29 يونيو 2025 00:35

أُصيب مستمعو إذاعة أسترالية بالذهول بعد اكتشافهم أن المذيعة "ثاي" (Thy)، التي قدمت برنامجًا يوميًا لمدة أربع ساعات على مدى ستة أشهر، لم تكن بشرية، بل نسخة رقمية من إنتاج الذكاء الاصطناعي!


المذيعة التي ظهرت على إذاعة CADA التابعة لشبكة الراديو الأسترالية ARN،وفقاً لموقع"the scottish sun" استخدمت صوتًا مولدًا عبر أداة متقدمة من شركة ElevenLabs المتخصصة في استنساخ الأصوات. وخلال كل هذه المدة، لم يُذكر أبدًا أنها ليست إنسانة حقيقية، ما أثار موجة من الغضب والانتقادات.

 

 

 

البرنامج الذي حمل اسم "Workdays with Thy" كان يُبث من الاثنين إلى الجمعة، ويُقدَّم وكأنه برنامج حيّ بمذيعة بشرية. لكن كاتبة مقالات مقرها سيدني تُدعى ستيفاني كومبس هي من بدأت بطرح الأسئلة: "ما هو اسم ثاي الكامل؟ من هي؟ لماذا لا توجد أي سيرة ذاتية عنها؟".

تحليل صوتي دقيق كشف أن ثاي كانت تكرر نفس الجمل بنبرة طبق الأصل، ما أكد الشكوك. وبالفعل، اعترف قائد المشروع بأن ثاي كانت تجربة غير تقليدية قائلاً: "لا مايكروفون، لا استوديو... فقط كود وإحساس".

 

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المستمعون وصفوا التجربة بـ"الخداع"، خصوصًا أن البرنامج لم يكن يحمل أي إشارة إلى أنه من تقديم ذكاء اصطناعي، مما أثار التساؤلات. وقد علّقت نائبة رئيس جمعية مؤدي الأصوات الأسترالية قائلة: "كان يجب عليهم أن يكونوا صريحين منذ البداية".

ورغم الجدل، لا توجد حاليًا قوانين في أستراليا تمنع استخدام الذكاء الاصطناعي في البث الإذاعي. شبكة ARN دافعت عن التجربة بقولها: "نستكشف كيف يمكن للتكنولوجيا دعم المحتوى المتميز. هذه التجربة أثبتت أن للشخصيات الحقيقية دورًا لا يمكن استبداله في خلق محتوى جذاب".


وقد جذب البرنامج في شهره الأخير وحده أكثر من 72 ألف مستمع.

إسلام العبادي (أبوظبي)

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