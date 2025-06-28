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التعليم والمعرفة

مكتبة محمد بن راشد تنظم جلسة حوارية

مكتبة محمد بن راشد (أرشيفية)
29 يونيو 2025 01:36

دبي (الاتحاد) 

نظمت مكتبة محمد بن راشد بالتعاون مع نادي روتاري الوصل، جلسة حوارية بعنوان «الاستعداد لسوق العمل: أكثر من سيرة ذاتية»، والتي استهدفت تزويد الشباب والباحثين عن العمل بالمهارات الجوهرية التي لا تذكر عادةً في السير الذاتية، لكنها تصنع الفارق الحقيقي في مسارهم المهني.
واستُهلت الورشة بمقدمة ملهمة من خبيرة الصحة النفسية ومدربة الأعمال جوسلين شدياق، التي شاركت الحضور رحلتها الممتدة لأكثر من ثلاثين عاماً من التحديات الشخصية والمهنية. تحدثت عن أهمية الجهاز العصبي كـ«سيرة ذاتية حقيقية».
وأوضحت أن الثقة بالنفس، وضبط التوتر، وتجاوز المعتقدات المحدودة، وممارسة تمارين صغيرة للحضور الذهني والنيّة الواعية، هي أدوات محورية للحضور المهني الحقيقي. كما عبرت عن ذلك بعبارة «السيرة الذاتية تُدخلك سوق العمل، لكن من تكون هو ما يُبقيك فيه»، ثمّ قدّمت للحضور اقتباسات تحفيزية مكتوبة على قطع خشبية مغناطيسية. وقدّم جو حنين، الرئيس التنفيذي رئيس نادي روتاري الوصل لعام 2024-2025، رؤيته حول المهارات الأساسية التي يجب على الموظفين الجدد امتلاكها.

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