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"الفجيرة للثقافة والإعلام" تحصد ثلاث جوائز في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

"الفجيرة للثقافة والإعلام" تحصد ثلاث جوائز في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
29 يونيو 2025 00:24

حصدت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ثلاث جوائز في ختام الدورة الخامسة والعشرين من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الذي أسدل الستار على فعالياته مؤخراً في العاصمة التونسية، وذلك تأكيداً على تميز الإنتاج الإعلامي المحلي في مجالات التراث والثقافة والتوعية المجتمعية.
فقد نال تلفزيون الفجيرة الجائزة الأولى عن برنامج "تيفان أول"، والذي يُعنى بتسليط الضوء على التراث الإماراتي الغني، من خلال استعراض الحِرف التقليدية والعادات الثقافية الأصيلة بأسلوب بصري جذاب ومحتوى توثيقي متميز.
أما إذاعة الفجيرة، فقد أحرزت جائزتين، الأولى عن ومضة "درهم وقاية - التغذية الصحية"، وهي فقرة توعوية قصيرة تركز على أهمية التغذية السليمة كنمط حياة، والجائزة الثانية عن برنامج "حكايات أمي"، الذي يروي حوارات بين أم وطفلتها تحمل رسائل تربوية وسلوكيات إيجابية، تُجسّد من خلال مشاهد تمثيلية.
وأكد ناصر محمد اليماحي، المدير التنفيذي للهيئة، أن هذه الجوائز تمثل ثمرة لرؤية الهيئة واستراتيجيتها في إنتاج محتوى إعلامي نوعي وهادف، انطلاقًا من توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، للقطاع الإعلامي والثقافي في الإمارة.
وأضاف اليماحي أن هذا التقدير العربي يمثل دافعاً قوياً لمزيد من الابتكار والتميّز في البرامج الإذاعية والتلفزيونية، لا سيما تلك التي تعزز الهوية الثقافية والتراثية والمجتمعية لدولة الإمارات.

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المصدر: وام
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