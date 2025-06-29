الروبوتات على أرض الملعب.. والبشر على المدرجات!

شهدت العاصمة الصينية بكين نقلة نوعية في عالم كرة القدم، ولكن هذه المرة دون لاعبين بشريين.



ففي سابقة هي الأولى من نوعها، استضافت المدينة المباراة النهائية لـ "دوري روبوليغ العالمي لكرة القدم الروبوتية"، حيث تواجهت فرق مكونة من روبوتات بشرية بالكامل، تتحرك وتلعب دون أي تدخل بشري، وتُدار كليًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.





المباراة التي تُقام في منطقة تطوير "يي تشوانغ"، هي أول مواجهة رسمية بنظام "3 ضد 3" بين روبوتات بشرية، وتُعد تجربة تمهيدية استعدادًا لـ "ألعاب الروبوتات البشرية العالمية 2025". وقد تأهلت أربع فرق صينية إلى النهائيات بعد سلسلة من التصفيات، ويتكون كل فريق من روبوتات تعتمد بالكامل على أنظمة رؤية ذكية وكاميرات وأجهزة استشعار لتحديد موقع الكرة والتمركز داخل الملعب.



ووفقاً لموقع "New York Post" تُلعب المباراة على شوطين مدة كل منهما 10 دقائق، وبينهما استراحة قصيرة من 5 دقائق.

وخلال جلسة تدريبية نُظمت الخميس، استعرضت جامعتا تسينغهوا وجامعة بكين للعلوم والتكنولوجيا الروبوتات المشاركة، التي رغم خطواتها المترنحة أحيانًا، تُظهر قدرة على الجري والتسديد وملاحقة الكرة بشكل ذاتي تمامًا.

وأوضح منظم الحدث "دو جينغ" لقناة CCTV الصينية:"دوري روبوليغ العالمي سيكون أول اختبار رسمي لألعاب الروبوتات البشرية المقبلة، ويُعد أيضًا أول مباراة كرة قدم روبوتية في الصين بنظام 3 ضد 3، مما سيضع قدرات الروبوتات من حيث اللياقة والمرونة تحت المجهر".



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وقال وانغ يونغهاو، المسؤول عن تنظيم المنافسة، إن جميع قدرات الروبوتات في الرؤية والتحديد تتم حاليًا من خلال كاميرات بصرية، مضيفًا:

"على سبيل المثال، خلال المباراة يجب على الروبوت التعرف على الكرة البيضاء الدائرية، ونتأكد من ألا تظهر ألوان مشابهة على أرجل الروبوتات أو أجسام الحكام والعاملين في الملعب".

الروبوتات مدرّبة باستخدام تقنيات "التعلم المعزز العميق"، وهو فرع من الذكاء الاصطناعي يتيح التعلم عبر التجربة والخطأ.

وقال تشنغ هاو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Booster Robotics:

"يجب أن يكون الروبوت قادرًا على رؤية الكرة من مسافة 20 مترًا بنسبة دقة تتجاوز 90%. بعد ذلك، يتعين عليه اتخاذ القرار المناسب بناءً على موقع الكرة والمرمى والملعب، سواء بالتمرير أو التسديد".

وتُعد هذه المباراة مجرد بداية، إذ تستعد بكين لاستضافة النسخة الكاملة من "ألعاب الروبوتات البشرية العالمية" في الفترة من 15 إلى 17 أغسطس، ضمن فعاليات "مؤتمر الروبوتات العالمي"، في أول حدث رياضي عالمي تنافسي يخوضه "لاعبون صُنعوا.. لا وُلدوا".







إسلام العبادي(أبوظبي)