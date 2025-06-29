"الأرشيف والمكتبة الوطنية" يكرم الفائزين في جائزة "المؤرخ الشاب"

كرم الأرشيف والمكتبة الوطنية الطلبة الفائزين في النسخة الخامسة عشرة من مسابقة "المؤرخ الشاب"، التي ركزت بحوثها ومشاريعها على قيم عام المجتمع وأهدافه، مسلطة الضوء على العناصر التي تقوي دعائم الاتحاد وترسخ سمعة الدولة عالمياً، مثل التسامح والتعايش والاستدامة.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد الدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، على القيمة المتنامية للجائزة في ترسيخ الانتماء للوطن وغرس المبادئ الوطنية في نفوس الأجيال الجديدة، مشيراً إلى التزايد الملحوظ في أعداد البحوث المشاركة وارتفاع جودتها عاماً بعد عام.

وأشارت الدكتورة عائشة بالخير، رئيس اللجنة المنظمة، إلى أن بحوث هذا العام تميزت بجودتها العالية ومستواها التنافسي، وعكست وعي الشباب بمسؤوليتهم في الحفاظ على إرث الإمارات وتاريخها.

وقد استهدفت الجائزة طلبة الصفوف من الخامس حتى الثاني عشر، حيث تم تكريم الفائزين في فئات شملت التاريخ الاقتصادي، والدراسات الإماراتية، والتاريخ الجغرافي، والتاريخ الشفاهي، والاجتماعي، بالإضافة إلى الجائزة الاستثنائية.



