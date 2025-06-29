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التعليم والمعرفة

مكتبة محمد بن راشد تحيي أمسية الموسيقى الخليجية والعربية

مكتبة محمد بن راشد (أرشيفية)
30 يونيو 2025 01:12

دبي (الاتحاد)

في تكريم فني للإرث الموسيقي الخليجي والعربي، وضمن جهودها المتواصلة في تعزيز المشهد الفني والثقافي في الدولة، تنظم مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع وزارة الثقافة، أمسية موسيقية استثنائية تقدمها فرقة الإمارات الموسيقية، وذلك يوم السبت الموافق 5 يوليو 2025، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على خشبة المسرح الرئيسي.
وتضم الأمسية، كوكبة من ألمع النجوم في المشهد الفني الإماراتي والعربي، حيث يتشارك المسرح كل من: الفنان أحمد الرضوان، وسيف العلي، وجاسم محمد، بقيادة المايسترو أحمد طه.
ويتضمن برنامج الحفل أربع وصلات موسيقية، تجمع بين الطرب الخليجي الأصيل والموسيقى العربية الكلاسيكية، في توليفة فنية تحتفي بجماليات النغم وروح التراث، حيث يقدم الفنانون مجموعة من الأغاني والمقطوعات التي تعكس عمق الإرث الموسيقي في المنطقة، وتبرز التنوع الثقافي الغني الذي يميزها، مما يمنح الجمهور تجربة سمعية راقية تمتزج فيها الأصالة بالإبداع المعاصر. وتتنوع هذه الأعمال بين المقطوعات الموسيقية، والأغاني التي تحمل توقيع نخبة من الشعراء والملحنين الذين كان لهم حضور بارز وبصمة مميزة في مسيرة الأغنية الخليجية والعربية، مما يضفي على الأمسية طابعاً فنياً أصيلاً يمتد بين الماضي والحاضر.
وتعكس هذه الأمسية، التزام مكتبة محمد بن راشد، المستمر بتعزيز المشهد الثقافي والفني في دولة الإمارات، حيث تواصل المؤسسة دورها الريادي في تقديم فعاليات ثقافية متنوعة تهدف للحفاظ على التراث الموسيقي والثقافي، وإعادة تقديمه للأجيال الجديدة بصورة معاصرة تواكب روح العصر دون أن تفقد أصالتها وعبقها التراثي.

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