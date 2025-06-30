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التعليم والمعرفة

أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة تطلق مشروع «الشارع الموسيقي»

أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة تطلق مشروع «الشارع الموسيقي»
30 يونيو 2025 20:15

الفجيرة (وام)

أطلقت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة مشروع «الشارع الموسيقي»، الأول من نوعه على مستوى الدولة والوطن العربي، والذي يمتد على مسافة 750 متراً في شارع الشيخ خليفة، عند مدخل مدينة الفجيرة. ويمنح المشروع السائقين والركاب تجربة موسيقية استثنائية، حيث تعزف عجلات السيارات عندما تمر على الطريق نغمات من المقطوعة الشهيرة للسيمفونية التاسعة للموسيقار العالمي بيتهوفن. ويأتي هذا المشروع النوعي ضمن مبادرات الأكاديمية لتعزيز الفنون في الفضاء العام، ودمج الموسيقى في تفاصيل الحياة اليومية، بأسلوب مبتكر يعكس الطابع الثقافي والفني لإمارة الفجيرة.
وقال علي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة: «إن مشروع الشارع الموسيقي هو امتداد لرؤية الفجيرة في جعل الفنون جزءاً من الحياة اليومية، وتقديم تجربة فريدة تلامس حواس الناس في أماكن غير تقليدية، ونحن نؤمن أن الموسيقى لغة عالمية قادرة على خلق لحظات استثنائية حتى أثناء قيادة السيارة».
وأضاف أن هذا المشروع يربط الفن بالحياة ويجسد رسالة الأكاديمية في نشر الجمال والإبداع في كل زاوية من الإمارة، وخاصة في المجالات الفنية.

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أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة
الفجيرة
الفنون
الموسيقى
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