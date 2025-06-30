إطلاق الدعوة المفتوحة للمشاركة في «سكة للفنون والتصميم 14»

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن بدء الاستعدادات لتنظيم النسخة الـ 14 من مهرجان سكة للفنون والتصميم، التي ستقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، خلال الفترة من 23 يناير وحتى 1 فبراير 2026، في حي الشندغة التاريخي، وفي هذا الإطار أطلقت الهيئة الدعوة المفتوحة للمشاركة في المهرجان الهادف إلى توفير منصة مبتكرة تجمع شتى أنواع الفنون، وتحتفي في الوقت ذاته بأصحاب المواهب الرواد والناشئة من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة ودول الخليج، وتمكينهم من عرض إنتاجاتهم والمساهمة في إثراء المشهد الفني في دبي، ما يعزز ريادة الإمارة ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

ودعت «دبي للثقافة» كافة أصحاب المواهب من الأفراد والمجموعات، من مختلف التخصصات الإبداعية، مثل الفنون البصرية، والتصميم، والإعلام الجديد، والتصوير الفوتوغرافي، والفن العام والتركيبات الفنية والخزف والفنون الأدائية، والثقافة الحضرية، للمشاركة في المهرجان، المبادرة التي تندرج ضمن استراتيجية «جودة الحياة في دبي». ويُعد الحدث منصة مفتوحة لاستقبال مشاركات محترفي تقديم الأداء الفني وورش العمل وفنون الطهي والمتحدثين في الجلسات الحوارية والنقاشية، إضافة إلى تجار التجزئة المتخصصين في تصنيع وبيع المنتجات الإبداعية والثقافية، حيث يسعى المهرجان إلى تحفيزهم على المساهمة في إثراء المشهد الثقافي المحلي وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

وستبدأ الهيئة في استقبال طلبات المشاركة خلال الفترة من 30 يونيو حتى 1 سبتمبر. وسيقوم فريق من القيّمين الفنيين المتخصصين بمراجعة المشاركات واختيار الأعمال المؤهلة للمشاركة في الحدث الذي يندرج تحت مظلة منصة سكَّة. ويشترط على المشاركين تقديم أعمال تعبّر عن رؤاهم وتعكس غنى المجتمع المحلي، إضافة إلى أن تكون جميع الأعمال أصلية وحديثة ولم يسبق أن تم إنتاجها من قبل أو عرضها في مهرجانات وفعاليات أخرى.