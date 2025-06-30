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التعليم والمعرفة

«الإمارات للمكتبات» تشارك في مؤتمر دولي حول مؤسسات المعلومات وحفظ التراث

وفد «الإمارات للمكتبات» خلال زيارته مكتبة الإسكندرية (وام)
1 يوليو 2025 01:04

الشارقة (وام)

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شاركت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات في أعمال المؤتمر الدولي، الذي نظمته الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف، تحت عنوان «مؤسسات المعلومات وحفظ التراث الوثائقي والشفاهي وإتاحته في ظل التحولات الرقمية»، وذلك بوفد يمثل عدداً من المؤسسات المكتبية في الدولة برئاسة فهد علي المعمري رئيس الجمعية.
وجاءت مشاركة الجمعية بهدف تعزيز حضورها الإقليمي والدولي، وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات النظيرة، وتقديم تجربة المكتبات الإماراتية في مجال التحول الرقمي وحفظ التراث المعلوماتي.
وعلى هامش المؤتمر زار وفد الجمعية مكتبة الإسكندرية، حيث التقى الدكتور أحمد زايد مدير المكتبة، الذي اصطحب الوفد في جولة تعريفية للاطلاع على أبرز أقسام المكتبة ومقتنياتها النادرة. وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والتبادل المهني والمعرفي بين الجانبين بما يعزّز الشراكة بين المؤسسات المعرفية في البلدين. وشملت أنشطة الوفد زيارة متحف المقتنيات بجامعة الإسكندرية، الذي يضم معروضات نادرة توثّق المسيرة الأكاديمية والتاريخ الثقافي للجامعة، بما يعكس التفاعل الحضاري والعلمي الذي شهدته المدينة عبر العقود.
وقال فهد علي المعمري: «إن المشاركة في هذا المؤتمر تأتي من أهمية الحضور الفاعل في المحافل المهنية العربية، وبناء علاقات تعاون استراتيجية مع مؤسسات المعلومات والمكتبات في المنطقة، وشكّلت زيارتنا إلى بعض المؤسسات الثقافية فرصة للاطلاع على التجارب الثرية في حفظ التراث الوثائقي والشفاهي، وتعزيز التواصل مع صروح معرفية رائدة كمكتبة الإسكندرية ومتحف المقتنيات بجامعة الإسكندرية».

فهد المعمري
جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات
الإمارات
مكتبة الإسكندرية
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