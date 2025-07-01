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بدور القاسمي: القرار يجسد رؤية ثاقبة والتزاماً عميقاً بحماية الإرث الإنساني

بدور القاسمي: القرار يجسد رؤية ثاقبة والتزاماً عميقاً بحماية الإرث الإنساني
2 يوليو 2025 01:17

الشارقة (الاتحاد)

قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، سفيرة ملف الترشيح الدولي «المشهد الثقافي لعصور ما قبل التاريخ في الفاية»: «إن قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باعتماد حدود موقع الفاية المرشح على لائحة التراث العالمي لليونسكو، يجسد الرؤية الثاقبة لسموه والتزامه العميق بحماية الإرث الإنساني وصون كنوزه للأجيال القادمة. فهذا الموقع، الذي ارتبط اسمه بتاريخ البشرية منذ أكثر من 200 ألف عام، لا يعكس مكانة الشارقة كمركز عالمي للمعرفة والثقافة فحسب، بل يجسد أيضاً إيماننا الراسخ بأن التراث هو جسر يربط الماضي بالحاضر ويمنح المجتمعات هوية متجددة وذاكرة حية».

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وأكدت: «نعمل بكل التزام وإصرار على أن ينال موقع الفاية الاعتراف الذي يستحقه على قائمة التراث العالمي لليونسكو، فهذا المكان ليس مجرد شاهد على تاريخ الإمارات وحدها، بل هو شاهد على تاريخ البشرية جمعاء. إن الفاية تحمل دلائل ثمينة على مسارات الهجرة الأولى للإنسان، وهي تمثل فصلاً نادراً في قصة تطوره وقدرته على التكيف. ومن موقعنا كشركاء للمجتمع الدولي في صون التراث، نؤكد أن حماية هذا الموقع وتعزيز فهم العالم له هما مسؤولية جماعية، ونحن في الشارقة نتقدم بهذه المسؤولية بكل جدية وشغف، إيماناً بأن حماية التراث هي حماية للهوية، وتعزيز لفهمٍ أعمق للإنسانية جمعاء».

 

 

سلطان بن محمد القاسمي
اليونسكو
بدور القاسمي
الثقافة
الشارقة
بدور بنت سلطان القاسمي
الفاية
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