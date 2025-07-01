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التعليم والمعرفة

«مكتبات الشارقة» تنظم جلسة حول رسالة الحضارة الإسلامية

«مكتبات الشارقة» تنظم جلسة حول رسالة الحضارة الإسلامية
2 يوليو 2025 01:05

الشارقة (الاتحاد)
في إطار احتفالات الشارقة بمرور مئة عام على تأسيس مكتبتها العامة، نظّمت «مكتبات الشارقة» في مجمع القرآن الكريم، جلسة حوارية فكرية تحت عنوان «الرسالة الثقافية»، بالتعاون مع مجمع القرآن الكريم والجامعة القاسمية، بحضور الدكتور عبدالله خلف الحوسني، الأمين العام لمجمع القرآن الكريم، ونخبة من الأكاديميين والمثقفين وطلاب الجامعات.
وتحدث في الجلسة كلّ من الدكتور ناصر الفلاسي، الأستاذ المساعد في قسم التاريخ بجامعة زايد، والدكتور عبدالحكيم الأنيس، الخبير العلمي في مجمع القرآن الكريم، وأدار الحوار راشد النقبي، وذلك ضمن سلسلة مبادرات «مكتبات الشارقة» الرامية إلى إحياء التراث المعرفي العربي والإسلامي، وتعزيز مكانة المكتبات كمراكز إشعاع ثقافي في المجتمع.
وشهدت الجلسة طرحاً فكرياً متنوعاً، حيث قدّم المتحدثان قراءة تحليلية في تطوّر الإدارة في الحضارة الإسلامية، مستعرضين عدالة النظام المالي الإسلامي وتفوقه على النماذج الغربية والرومانية، إلى جانب استعراض جوانب من طرائف التأليف في التراث العربي، في لفتة تظهر ثراء المحتوى الفكري والإنساني لعلماء المسلمين، وخصوصية موضوعاتهم وأساليبهم، التي سبقت في كثير منها الطروحات الحديثة في مجالات الفكر والصحة والاجتماع.

مكتبات الشارقة
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