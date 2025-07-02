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التعليم والمعرفة

«كتاب» ترصد تمثّلات العنف في رواية أميركا اللاتينية

«كتاب» ترصد تمثّلات العنف في رواية أميركا اللاتينية
3 يوليو 2025 01:19

الشارقة (الاتحاد)

رصدت مجلة «كتاب» في عددها الجديد، تمثّلات ظاهرة العنف في رواية أميركا اللاتينية، منذ سجلات المواجهة بين الشعوب الأصلية والغزاة الأوروبيين، مروراً بالقرون التالية.  
وتضمن العدد 81 من المجلة التي تصدر عن هيئة الشارقة للكتاب، موضوعات في التأليف والنشر والقراءة وحوارات أدبية.
وكتب الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس تحرير مجلة «كتاب»، أحمد بن ركاض العامري، افتتاحية عدد يوليو، بعنوان «رسالة الشارقة في العاصمة البرازيلية»، جاء فيها: «الكتاب يجمع الشعوب من مختلف الدول والقوميات والثقافات، هذه رسالة الشارقة، العاصمة العالمية للكتاب، للعام 2019، إلى نظيرتها البرازيلية مدينة ريو دي جانيرو التي توّجتها منظمة اليونسكو عاصمة عالمية للكتاب للعام 2025».  

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