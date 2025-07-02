الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم دورة حول إعداد خطة حفظ الوثائق

أبوظبي (الاتحاد)



نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية، دورة تدريبية افتراضية لموظفي الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى تدريب المختصين على كيفية إعداد الأدوات المستخدمة في إدارة الوثائق، وخصوصاً آلية إعداد خطة حفظ الوثائق.

سلطت الدورة، التي قدمها أحمد موجب، خبير الأرشفة، الضوء على نظام إدارة الوثائق، وإشكالية الوثائق في الإدارة الحديثة، وشرح تفاصيل خطة حفظ الوثائق وأهميتها، وأهدافها وطريقة إعدادها، واستعرض مكانة الخطة في اللائحة التنفيذية لقانون الأرشيف والمكتبة الوطنية.

وعرضت الدورة التدريبية، خطة حفظ الوثائق المشتركة في الجهات الحكومية الاتحادية، والتي تم إعدادها من طرف الأرشيف والمكتبة الوطنية، ويتم بواسطتها تحديد الوثائق المتشابهة في كل الجهات الحكومية من أجل ضبط عملية التصرف فيها.