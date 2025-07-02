اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الخليجية تكرم عبدالله العويس وأحمد بورحيمة

الشارقة (الاتحاد)

كرمت اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية بدول مجلس التعاون الخليجي، في قصر الثقافة بالشارقة، عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة، وأحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بالدائرة، تقديراً لجهودهما المتميزة في دعم الحركة المسرحية الخليجية، وحضورهما الفاعل في المشهد الثقافي بدول المجلس.

وأشادت اللجنة بالدور المحوري لدائرة الثقافة بالشارقة، التي ساهمت على مدى عقود في ترسيخ وارتقاء النشاط الثقافي في الوطن العربي، وخاصة في دول مجلس التعاون. كما عبرت عن شكرها وتقديرها لجهود الشارقة في إثراء حركة المسرح الخليجي من خلال مبادرات وفعاليات بارزة مثل مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، الذي ينظم كل عامين، ومسابقة التأليف المسرحي الموجهة للكتاب الخليجيين، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى.

جاء التكريم في سياق مشاركة لجنة الفرق المسرحية الخليجية في احتفالية اليوم الإماراتي للمسرح (2 يوليو)، التي تنظمها جمعية المسرحيين. وخلال هذه الاحتفالية، تكرم اللجنة 12 فناناً وإدارياً مسرحياً من دولة الإمارات. ضم وفد اللجنة كلاً من رئيسها خالد الرويعي والأعضاء وليد الزعابي، عبدالله راشد، وجاسم العالي.

وتعنى اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية، التي تأسست قبل أربعة عقود، بتنظيم وتطوير الأنشطة المسرحية في دول المجلس، وقد ساهمت منذ تأسيسها في إطلاق العديد من المبادرات التي عززت من تبادل الخبرات الفنية بين الفرق المسرحية الخليجية.