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النصيحة ومحاسبة الذات في الشعر النبطي

غلاف العدد
4 يوليو 2025 01:46

الشارقة (الاتحاد)

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صدر العدد 71 من مجلة «الحيرة من الشارقة» الشهرية، التي تعنى بالشعر والأدب الشعبي. وناقش العدد في باب «على المائدة» موضوع النصيحة ومحاسبة الذات في الشعر النبطي، وما يتضمن ذلك من مشاعر صادقة وحقيقية، كما شارك في باب «أنهار الدهشة»، وباب «بستان الحيرة» شعراء من الإمارات والخليج والوطن العربي، ضمن باقة متنوعة من القصائد. أمّا باب «مداد الرواد» لهذا العدد، فنقرأ فيه سيرة وتجربة الشاعر الإماراتي الراحل أحمد بن سلطان الفلاسي وإبداعاته في قصيدة الشكوى والحنين.
كما تناول باب «شبابيك الذات» تجربة الشاعر القطري عمير بن عفيشة الهاجري وخصائص قصيدته النبطية، وقرأ باب «كنوز مضيئة» قصيدة «التوبة» للشاعر عبدالله المسعودي ومعانيها في الوعظ والنصيحة.

الشعر النبطي
الإمارات
الشارقة
الشعر
مجلة الحيرة من الشارقة
الحيرة من الشارقة
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