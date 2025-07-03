إطلاق برنامج «أجيال المعرفة الوطني 25» بمدينة العين

العين (وام)

أطلقت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل النسخة الثالثة من «برنامج أجيال المعرفة الوطني الصيفي 2025»، تحت شعار «عقول مبتكرة.. مجتمع مستدام - استراح وقيّض بهيلي»، وذلك في مقر مركز هيلي مول بمدينة العين، الشريك الاستراتيجي للمؤسسات.

ويُعد البرنامج، الذي يقام برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أحد المبادرات الوطنية الموسمية الموجّهة لأبناء مدينة العين من مختلف الفئات العمرية، ويهدف إلى ترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز قيم الولاء والانتماء، انسجاماً مع إعلان القيادة الرشيدة اعتبار عام 2025 عاماً للمجتمع.

ويستهدف البرنامج الفتيات من سن 5 إلى 18 عاماً، والفتيان من سن 5 إلى 14 عاماً، ويُقام من الاثنين إلى الخميس أسبوعياً، مع تخصيص يوم الخميس للرحلات الميدانية. كما يهدف إلى تنمية المهارات الفكرية والإبداعية للمشاركين، واستثمار أوقات فراغهم خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالفائدة، ويُعزّز من وعيهم في مجالات الاستدامة، والثقافة، والقراءة، والتعرف على التراث الوطني والحرف الإماراتية الأصيلة.

ويُنفذ البرنامج بالتعاون مع إدارة «هيلي مول» ومجموعة «العين سبيشل»، حيث يتضمن مجموعة من الأنشطة التفاعلية المتنوعة ذات الطابع الوطني والتربوي والمهاري، موزعة على أربعة محاور أسبوعية، هي: الهوية الوطنية والسنع الإماراتي، والقيم المجتمعية والأسرية، والذكاء الاصطناعي والاستدامة، وريادة الأعمال والاستثمار للرواد الصغار.

يشتمل البرنامج على فعاليات ثقافية وفنية ورياضية، إلى جانب رحلات ترفيهية تُنظم أسبوعياً، وأنشطة تهدف إلى تنمية التفكير الإبداعي لدى المشاركين، مع الحرص على إشراك ودمج أصحاب الهمم في مختلف الفعاليات.