مركز جمعة الماجد يناقش التحول الرقمي في مؤسسات المعلومات

دبي (الاتحاد)



ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الصيفي الذي ينظمه مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في مقره بدبي، عقدت محاضرة افتراضية بعنوان: «التحول الرقمي في مصادر وخدمات مؤسسات المعلومات»، قدمها الدكتور منصور عبد الله الزامل، أستاذ علم المعلومات بجامعة الملك سعود. وركزت المحاضرة على عدة محاور رئيسة، شملت: التعريف بمفهوم التحول الرقمي، والتعريف بمؤسسات المعلومات ومصادرها وخدماتها، والمسار التاريخي للتحول الرقمي في تلك المؤسسات، إلى جانب استعراض التقنيات الحديثة ودورها في تسريع عملية التحول الرقمي. كما تناولت المحاضرة، نماذج وتجارب ناجحة في تطبيق التحول الرقمي، ودور اختصاصي المكتبات والمعلومات في قيادة هذا التحول، بالإضافة إلى استشراف مستقبل مؤسسات المعلومات في ظل التحول الرقمي المتسارع. واستعرض الدكتور الزامل خلال المحاضرة، نماذج لمؤسسات عربية وأجنبية رائدة في تطبيق التحول الرقمي، منها: هيئة المكتبات التابعة لوزارة الثقافة السعودية، ومكتبة محمد بن راشد آل مكتوم في دبي، ومكتبة مركز الملك عبد العزيز الثقافي (إثراء) في الظهران، ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، ومكتبة قطر الوطنية، ومكتبة الإسكندرية، فضلاً عن مكتبة جامعة ميامي ومكتبة مونتغومري بولاية فرجينيا الأميركية.