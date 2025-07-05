طلبة علوم المكتبات يشاركون في مؤتمر جمعية المكتبات الأميركية

أبوظبي (الاتحاد)



شارك طلبة مكتب البعثات الدراسية المبتعثون لدراسة بكالوريوس علوم المكتبات بالولايات المتحدة الأميركية ضمن بعثة «الأرشيف والمكتبة الوطنية»، في برنامج مؤتمر جمعية المكتبات الأميركية 2025، الذي عقد في مدينة فيلادلفيا، بمشاركة أكثر من 25 ألفاً من المهتمين بالمكتبات وعلومها، ويُعد منصة لتبادل الأفكار والابتكارات التقنية في مجال المكتبات، وقد تم تنفيذ هذا البرنامج العلمي بالتنسيق بين «الأرشيف والمكتبة الوطنية» و«مكتب البعثات الدراسية».

وقد قام الطلبة بزيارة عدد من المكتبات في فيلادلفيا، مثل «مكتبة جامعة بنسلفانيا»، والاطلاع على المقتنيات المميزة، إلى جانب زيارة المعرض الذي أقيم على هامش المؤتمر، حيث تم استعراض أحدث الابتكارات في مجال تكنولوجيا المكتبات والتطبيقات الذكية، كما زار الطلبة «مكتبة الكونغرس» التي تعد من أعرق المكتبات في العالم، و«الإدارة الوطنية للمحفوظات والسجلات» في الولايات المتحدة الأميركية (NARA)، للتعرف إلى أحدث الأساليب المتبعة في فهرسة السجلات وتصنيفها وحفظها.

وعلى هامش المؤتمر، التقى الدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، ببريجيت وينستيغر، مديرة مكتبات جامعة بنسلفانيا، حيث قدم سعادته تعريفاً موجزاً عن أهداف «الأرشيف والمكتبة الوطنية» ودوره في حفظ ذاكرة الوطن، ورؤيته المتمثلة في جمع الوثائق وأرشفتها وفقاً للأصول العلمية.

واستعرضا سبل التعاون بين الجانبين بهدف تبادل الخبرات والتجارب العلمية والتطبيقية المتميزة والإصدارات المتخصصة، واستقاء الأساليب الحديثة في جمع التاريخ الشفاهي وحفظه، تعزيزاً لاستدامة المعلومات عالمياً.



لفتة غالية

أكد عبدالله ماجد آل علي، أن هذه الفرصة هي لفتة غالية من القيادة الرشيدة للطلبة المتخصصين في علوم المكتبات، مشيداً بحرصهم على اكتساب العلوم والمعارف، والتعرف على أحدث الممارسات في هذا المجال. وأكد أن القيادة الرشيدة أرست نهجاً لدعم قدرات الشباب وتأهيلهم لإثراء مجتمعات المعرفة، بما يمكن المكتبة الوطنية ومكتبات الدولة من مواكبة أحدث التقنيات والتحول الرقمي، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.



المواهب الشابة

أشاد جمعة عتيق الرميثي، مدير مكتب البعثات الدراسية، بتوجيهات القيادة الرشيدة المتمثلة في الاستثمار في الكفاءات والمواهب الشابة المواطنة، انطلاقاً من رسالة المكتب التي تهدف إلى تأهيل جيل قيادي، من خلال توفير الفرص التعليمية للطلبة الإماراتيين المتميزين علمياً في الجامعات العالمية المرموقة، ويستهدف هذا البرنامج مواكبة أحدث التطورات في علم المكتبات، بما يُسهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام، ويمهد الطريق أمام المكتبات في الدولة لمواكبة المستقبل.