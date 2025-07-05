«نقا بن عتيج».. جسر عطاء للإنسانية

هزاع أبوالريش



يعد خزان «نقا بن عتيج» معلماً معمارياً تاريخياً ثقافياً يدوّن ذاكرة المكان والزمان للمنطقة منذ إنشائه في عام 1965، كونه أقدم خزان مياه في إمارة أبوظبي ويقع حالياً في الحافة الجنوبية لمنطقة الخالدية، حيث صنف من قبل دائرة الثقافة والسياحة ضمن الـ64 موقعاً تراثياً حديثاً تتطلب حماية فورية وغير مشروطة، ويعتبر الخزان من أولى الوسائل التي زوّدت جزيرة أبوظبي بإمدادات المياه العذبة التي كانت تأتي من مدينة العين، ما جعل الخزان شريان حياة أسهم في بناء وتطور مدينة أبوظبي.

وجاءت كلمة «نقا» وتعني التل الرملي المرتفع الذي يوجد في ضفافه الخزان، حيث يبدو في صورته شامخاً وشاهداً على تاريخ الإمارة ونهضتها المعمارية وتطورها الحافل بالإنجازات المُلهمة، معاصراً جل المراحل التي مرت بها الإمارة، وما وصلت إليه اليوم من رؤية تنموية استراتيجية وتاريخية للبنية التحتية لجزيرة أبوظبي.

وأصبح اليوم «نقا بن عتيج» جسراً ممتداً بالخير من فيض العطاء الزاخر بالأمنيات والطموحات الرامية التي سعت إليها القيادة الرشيدة، ما جعلها تختار موقعه ليكون الموقع التاريخي ومنصة لإطلاق «مبادرة محمد بن زايد للماء» في مارس 2024، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي بمشكلة ندرة المياه عالمياً، ودعم تطوير وتطبيق حلول وتقنيات مبتكرة لمعالجتها.

كما تلتزم المبادرة من خلال العمل الوثيق مع شركائها بتسريع وتيرة الابتكار التقني، ويتضمن ذلك تسهيل تطوير واختبار وتطبيق الحلول التكنولوجية الفعالة لمعالجة تحديات ندرة المياه على نطاق واسع. والتوعية من خلال التواصل الدولي، ويتضمن ذلك تعزيز الحوار الدولي والتعاون الفعال بين مختلف الأطراف والجهات المعنية بمعالجة هذا التهديد الذي يواجه البشرية. وكذلك حشد الجهود وتمكين العمل، ويشمل ذلك تقديم الدعم للمجتمعات التي تعاني من نقص المياه حول العالم من خلال نشر وتطبيق الحلول والتقنيات القابلة للتطوير».

وهكذا يصبح خزان «نقا بن عتيج» في حاضره جسر عطاء للإنسانية، ومكاناً يفيض بالخير للعالم، كما كان يجسد في ماضيه الرؤية الوطنية المرتكزة على أهمية الاستدامة بمفهومها الأصيل المستلهم من حكمة ورؤية عميقة تقدم دروساً خالدة، لذلك فإن خزان «نقا بن عتيج» إضافة إلى كونه معلماً تاريخياً وتراثياً، وخزاناً للتاريخ والذكريات المجيدة في مسيرة الوطن، يعد أيضاً مثالاً مضيئاً وإرثاً حضارياً ملهماً للابتكار في مجال إدارة المياه والحلول البيئية بشكل مستدام للأجيال القادمة.

يتميز خزان «نقا بن عتيج» بتصميمه الهندسي المتقن والمتميز، حيث تم بناؤه باستخدام أحدث التقنيات لضمان كفاءة عالية في تجميع وتخزين المياه، كونه جزءاً حيّوياً من البنية التحتية المائية في الإمارات، حيث ساهم في تأمين المياه للاستخدامات الزراعية والصناعية والاستخدامات المنزلية، ملبياً احتياجات المجتمع. بهذا التصميم، «نقا بن عتيج» يقف شامخاً في قلب العاصمة أبوظبي إلى يومنا هذا سارداً عزيمة الإمارات وإرادتها الصلبة في مواجهات التحديات والظروف البيئية عبر التاريخ.