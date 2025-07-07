مساعدك الرقمي المفضل.. لماذا نختار الأداة نفسها كل مرة؟!

في ظل الانتشار المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي وتنوع تطبيقاتها، بات المستخدمون يعتمدون بشكل متزايد على مساعدين افتراضيين ذكيين لتنفيذ مهامهم اليومية، من الكتابة والبحث إلى تنظيم الوقت واتخاذ القرار وغيره من الأمور.

وبالرغم من تعدد الخيارات المتاحة، يكشف تقرير حديث صادر عن "Menlo Ventures" عن ظاهرة لافتة وهي أن مستخدمي الذكاء الاصطناعي لديهم أداة مفضلة يلجؤون إليها أولاً عند الحاجة..فهل بدأت تتشكّل ملامح علاقة "ولاء" بين المستخدم والمساعد الذكي؟.

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أفاد التقرير بأن 91% من مستخدمي الذكاء الاصطناعي لديهم مساعد افتراضي مفضل يلجؤون إليه بشكل أساسي لتنفيذ مهامهم المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. بحسب موقع «سي نت» المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

فإذا كنت تميل لاستخدام أداة معينة كلما احتجت إلى دعم ذكي، فأنت لست وحدك. فقد أظهر الاستطلاع أن 91% من مستخدمي الذكاء الاصطناعي يفضلون اللجوء إلى روبوت محادثة معين في البداية، سواء كان ChatGPT أو Gemini أو Alexa أو غيرها، حتى لو لم يكن دائماً الخيار الأمثل لكل مهمة.

وقد شمل الاستطلاع 5000 شخص وبيّن أن ما يُعرف بـ"ديناميكية الأداة الافتراضية" تشير إلى أن غالبية المستخدمين قد اختاروا أداة عامة يعتمدون عليها أولاً، بالرغم وجود أدوات أخرى قد تكون أكثر تخصصاً أو كفاءة.

واحتل تشات جي بي تي المرتبة الأولى كأكثر أداة افتراضية استخداماً، حيث يفضله 28% من المشاركين، تليه أداة Gemini من Google بنسبة 23%، ثم كل من Meta AI وAlexa بنسبة 18%، في حين حصلت Siri من Apple على 16%. أما الأدوات الأخرى مثل Claude وGrok وPerplexity، فشكّلت مجتمعة نسبة 33%.

فوائد المساعد الذكي

ومن أبرز استخدامات الأدوات الذكية: كتابة الرسائل الإلكترونية، وتقديم الدعم في مهام الكتابة، والبحث في المواضيع المختلفة، بالإضافة إلى إدارة قوائم المهام، وفقاً لما أوردته "Menlo Ventures".

وأشار التقرير إلى أن هذا التوجه يعود جزئياً إلى "ميزة السبق"، إذ إن أدوات مثل ChatGPT اكتسبت قاعدة جماهيرية واسعة بفضل كونها من أوائل من قدم ميزات المحادثة وتوليد الصور. لكنها حذّرت في الوقت ذاته من أن "هذا التفوق ليس مضموناً"، نظراً للسرعة التي يتحرك بها المنافسون.

ويؤكد التقرير أن "سوق المستهلكين لنماذج اللغة الكبيرة لا يزال في بداياته ولم يبلغ مرحلة التشبع بعد"، مما يتيح مجالاً واسعاً للابتكار وتحقيق تحولات في الحصص السوقية مستقبلاً.

وبشكل عام، أشار التقرير إلى أن 61% من الأميركيين استخدموا الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الستة الماضية، وأن نحو واحد من كل خمسة بنسبة 19% يعتمدون عليه بشكل يومي.

تكشف هذه النتائج عن تحول جذري في علاقة الإنسان بالتكنولوجيا، حيث لم تعد أدوات الذكاء الاصطناعي مجرد وسائل مساعدة، بل أصبحت تحتل موقع الاعتياد والثقة أحياناً. ومع استمرار التطور الرقمي وبروز منافسين جدد، تبقى الأبواب مشرعة أمام الابتكار والمنافسة في هذا المجال المتسارع.

لمياء الصديق (أبوظبي)

