صدور النسخة العربية لكتاب «حركة الترجمة والمثاقفة في العالم الإسلامي»

أبوظبي (وام)

أصدر مركز أبوظبي للغة العربية، ضمن مشروع «كلمة» للترجمة، النسخة العربية من كتاب «حركة الترجمة والمثاقفة في العالم الإسلامي في العصور الوسطى»، للباحث والمؤرخ لبيب أحمد بصول، والذي نقله عن اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية صابر الحباشة، وراجع ترجمته الدكتور يوسف حمدان.

يقدّم الكتاب دراسة موسّعة وعميقة تتناول حركة الترجمة في الحضارة العربية الإسلامية إبّان العصور الوسطى، بوصفها عملية حضارية فريدة تجاوزت مجرد النقل اللغوي، إلى حالة من التفاعل الثقافي والإنساني.

يسلط المؤلف الضوء على تلك المرحلة المزدهرة من تاريخ العالم الإسلامي، لاسيما في فترة العصر العباسي الذهبي خلال خلافة هارون الرشيد وابنه المأمون، التي شهدت تأسيس «بيت الحكمة» في بغداد.

ويرى المؤلف أن حركة الترجمة لم تكن مجرد فعل لغوي أو تقني محصور، بل كانت نشاطاً معرفياً شاملاً، نقل معه منظومة من القيم الحضارية والإنسانية، وكان له أثر عميق في صياغة رؤية جديدة للعالم وللإنسان في الفكر العربي والإسلامي.

يستعرض الكتاب بشكل دقيق تفاصيل ترجمة النصوص العلمية والفلسفية والأدبية من اللغات اليونانية والفارسية والسنسكريتية إلى اللغة العربية.