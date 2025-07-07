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التعليم والمعرفة

«بحر الثقافة» تناقش رواية «ابنة ليليت»

«بحر الثقافة» تناقش رواية «ابنة ليليت»
8 يوليو 2025 00:38

فاطمة عطفة (أبوظبي)

ناقشت مؤسسة «بحر الثقافة» بأبوظبي، رواية «ابنة ليليت» للروائي السعودي أحمد السماري، والصادرة عن منشورات «رامينا- لندن»، ويعكس هذا العمل الأدبي تباين الثقافات والتقاليد، كما يظهر قوة الإرادة والصمود عند بطلة العمل «جواهر»، التي تغير اسمها في نيويورك إلى جورجيت، حيث كرّست حياتها للبحث عن السعادة المفقودة والانتماء الحقيقي.
أدارت جلسة الحوار الروائية آن الصافي، مشيرة إلى أن الكاتب السماري قدم سيرة امرأة مدهشة في صلابتها، منهكة في داخلها، استطاعت أن تعيش على الحافة بين ضوء الإنجاز العلمي وظلمة الاضطراب النفسي، بين الحلم الأميركي وميراث الطبيبة جواهر في وطنها الأم، وأكدت على أن بطلة الرواية ليست مجرد شخصية أدبية، بل تمثل مرآة لجيل من النساء اللاتي شققن طريقهن بالعلم والإرادة في مجتمعات مغلقة، ولم يتركن للوحدة والخذلان أن ينالا منهن.
وقد تعدّدت المداخلات وتباينت الآراء واختلفت المواقف حول مفهوم هذا العمل الأدبي، وجاء في مداخلة الأديبة فاطمة الرميثي أن «ابنة ليليت» ليست مجرد رواية تقرأ، بل هي مرآة مشروخة تعكس لنا امرأة تتشظى بين إرث أم مقهورة وظلم أخوة، إنها حكاية امرأة تحاول اقتلاع نفسها من هوية مكسورة، لتعيد لملمة شتاتها، مبينة أن الكلمة التي تفتح أحياناً باب الهجرة لا تغلق وراءها كل الأبواب، بل تفتح أبواباً لأسئلة جديدة. 
المهندسة دنيا علم الدين أشارت في حديثها إلى أن أحداث الرواية تتمحور حول تحول الثراء إلى نقمة، واستخدام قوة النفوذ لظلم الآخرين، وخصوصاً النساء اللواتي تمثلهن البطلة جواهر، المعروفة بـ«جورجيت»، وابنة ليليت، وهي التي ترفض أن تكون ضحية للظلم والاستغلال، بل عملت على بناء شخصيتها من خلال تميّزها علمياً. وجاء في مداخلة الكاتبة فايقة النعيمي أن الرواية تتميز بأسلوب سردي متقن وبراعة في نقل الأحداث المثيرة والمشوقة. 

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