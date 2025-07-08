"الدراسة معاً".. ميزة جديدة وغامضة في "تشات جي بي تي"

أبوظبي (الاتحاد) بدأ بعض مستخدمي تشات جي بي تي" في ملاحظة ظهور ميزة تجريبية جديدة تُدعى "الدراسة معًا" (Study Together) ضمن قائمة الأدوات المتاحة لهم، وهي ميزة توحي بتوجه تعليمي تفاعلي أكثر عمقًا. بحسب موقع "تك كرانش" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

فبدلاً من تقديم الإجابات مباشرة كما اعتاد المستخدمون، يبدو أن هذه الميزة تدفع المتعلم للمشاركة الفعلية، من خلال طرح أسئلة تطلب منه التفكير والإجابة، في نهج يُشبه أسلوب جوجل في ميزة LearnLM. وهناك أيضًا تكهنات بأنها قد تتوسع لاحقًا لتسمح بإنشاء مجموعات دراسية يشارك فيها أكثر من مستخدم داخل المحادثة نفسها.

وبالرغم أن شركة OpenAI لم تصدر أي إعلان رسمي بخصوص هذه الميزة أو ما إذا كانت ستُتاح لجميع المستخدمين أو تظل حصرية لمشتركي ChatGPT Plus، إلا أن ظهورها يطرح تساؤلات حول مستقبل استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم.

الميزة تكتسب أهميتها من واقع أن "تشات جي بي تي" أصبح مساعداً في إعداد الدروس أو كأداة يستخدمها الطلاب للمساعدة في إنجاز واجباتهم.

هذه الخطوة قد تساهم في توجيه استخدام الأداة نحو دعم التعلّم الحقيقي وتجنب الممارسات غير الأخلاقية كالاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في أداء المهام الدراسية.