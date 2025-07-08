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التعليم والمعرفة

انطلاق فعاليات المخيم الصيفي 2025 في المركز الثقافي بأم القيوين

انطلاق فعاليات المخيم الصيفي 2025 في المركز الثقافي بأم القيوين
9 يوليو 2025 01:53

أم القيوين (وام)

انطلقت اليوم في مركز أم القيوين الثقافي الإبداعي، فعاليات المخيم الصيفي 2025، الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع صندوق الوطن، في إطار رؤية وطنية مشتركة تهدف إلى استثمار طاقات الأطفال واليافعين خلال فترة الإجازة الصيفية في أنشطة تعليمية وثقافية هادفة تعزز من المهارات الشخصية والهوية الوطنية في بيئة محفزة وآمنة.
  وبدأت فعاليات المخيم بجملة من الفقرات الترفيهية التي استقبل بها المركز المشاركين من مختلف الفئات العمرية، تلاها تنفيذ مجموعة من الورش التخصصية التي صممت لتواكب اهتمامات الفئة المستهدفة، وتجمع بين القيم الثقافية الإماراتية والتقنيات الحديثة.  وشملت الورش المنفذة ورشة «الألعاب الشعبية» بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث لإحياء الموروث الثقافي المحلي، وورشة تدريبية على برنامج «الفوتوشوب»، بالتعاون مع الكلية البريطانية التطبيقية لتنمية مهارات التصميم الرقمي، إلى جانب ورشة «الطبخ الإماراتي» لتعريف المشاركين بأصالة المائدة المحلية.  كما تم تنفيذ ورشة لتحفيظ القرآن الكريم بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وورشة «الراوي»، بالتعاون مع جمعية حماية اللغة العربية، بالإضافة إلى ورشة فنية متقدمة في «الفن التشكيلي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي».
 وثمن عبدالله بو عصيبة، مدير مركز أم القيوين الثقافي، جهود صندوق الوطن في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة، مؤكداً أن المخيم الصيفي لهذا العام يتميز بتنوع برامجه وجودة محتواه، ويعد نموذجاً رائداً في العمل المؤسسي الذي يركز على تطوير الطفل واليافع في مختلف النواحي المعرفية والسلوكية.
تستمر فعاليات المخيم حتى نهاية شهر يوليو الجاري، وفق برنامج يومي متجدد يراعي التوازن بين التعليم والترفيه، ويهيئ بيئة تفاعلية ملهمة تسهم في بناء جيل واعي مرتبط بجذوره الثقافية.

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أم القيوين
وزارة الثقافة
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المركز الثقافي
الأطفال
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