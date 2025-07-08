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حمد الشرقي يستقبل فريق هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

حمد الشرقي خلال استقباله فريق هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام (وام)
9 يوليو 2025 01:53

الفجيرة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، ناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والفائزين بجوائز المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس.
واستمع سموه، إلى شرح تفصيلي حول مشاركة الهيئة في هذا الحدث العربي المميز، والجوائز التي استحقتها البرامج والأعمال المشاركة فيه، حيث نال تلفزيون الفجيرة الجائزة الأولى عن برنامج «تيفان أول»، والذي يُعنى بتسليط الضوء على التراث الإماراتي بمحتوى توثيقي جذاب، كما أحرزت إذاعة الفجيرة جائزتين بارزتين، الأولى عن ومضة «درهم وقاية - التغذية الصحية»، والثانية عن برنامج «حكايات أمي».
وشكر اليماحي، صاحب السمو حاكم الفجيرة، على هذا اللقاء، وعلى الدعم اللامحدود الذي يقدمه سموه للقطاع الإعلامي والثقافي في الإمارة.
حضر اللقاء، محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة.

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تونس
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